Мирна угода між Трампом і путіним не матиме значення без участі України, — ЗМІ

14:32 12 серпня 2025
трамп та путін

Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що Білий дім працює над організацією тристоронньої зустрічі між президентами рф, США та України. Це хороша новина. Трамп, очевидно, незадоволений ситуацією в Україні, війною, яка його засмучує і яку він відчайдушно хоче закінчити, пише The New York Post.

Деякі повідомлення свідчать, що путін відмовився від вимоги зміни режиму в Україні. Але він все ще вимагає третину країни, включаючи землі, які він не зміг захопити на полі бою та які є «фортечним поясом» України, блокуючим просування росії з 2014 року.

Більш імовірно, що Дональд Трамп, який стикається з перспективою ще кількох місяців продовження війни навіть із санкціями, скористався нагодою, коли його посланець Стів Віткофф повідомив, що путін готовий до переговорів. Але будь-яка угода, укладена між Трампом і путіним на Алясці, не матиме значення, якщо Україна не буде до неї долучена.

«Команда Трампа не повинна дозволити хитрому путіну уникнути справжнього перемир'я. Він не приходить на цю зустріч з позиції сили. Його хвалена „літня наступальна операція“ просувається повільно, і мало шансів на завоювання територій, яких путін вимагає в рамках угоди. Завдяки чисельній перевазі населення росія може досягти певного прогресу, але за величезну ціну: 250 000 загиблих солдатів, 1 мільйон жертв на сьогодні. Російська економіка руйнується», — йдеться у статті.

Україна здобула кілька вражаючих перемог, зокрема, використовуючи дрони для знищення бомбардувальників дальнього радіусу дії у росії. путін не в змозі диктувати умови. Він не переміг своїх ворогів, вони його принизили, зазначають журналісти.

Звичайно, американська зброя відіграла ключову роль, але гинуть не американці. Україна захистила себе, одночасно послабивши геополітичного ворога і зробивши світ безпечнішим.

«Подумайте, наскільки сміливим і небезпечним був би путін, якби Україна швидко капітулювала. Куди б він зараз дивився? На Балкани? Східну Європу? Скільки ще битв чекало б на Сполучені Штати? Українці не винні нам нічого, ми винні їм вдячність. З цих та інших причин угоду не можна нав'язувати народу України. Вони будуть боротися далі. Навіть якщо американська зброя вичерпається, європейці допоможуть. Вони розуміють, що путіну не можна довіряти: будь-яка угода, яка не містить жорстких положень щодо майбутньої безпеки України — і автоматичних, суворих санкцій, якщо москва не дотримається свого слова — лише дасть росії час на переозброєння, перегрупування і нове вторгнення», — йдеться у статті.

«Не дозволяйте Алясці стати одним з найвідоміших поступів в історії. Переконайтеся, що Україна має місце за столом переговорів, президенте, це єдиний спосіб досягти справедливого і тривалого миру», — констатують автори статті.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Трамп зрадив Україну і Захід та якими будуть наслідки для усього світу.

