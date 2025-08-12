Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що Білий дім працює над організацією тристоронньої зустрічі між президентами рф, США та України. Це хороша новина. Трамп, очевидно, незадоволений ситуацією в Україні, війною, яка його засмучує і яку він відчайдушно хоче закінчити, пише The New York Post.

Деякі повідомлення свідчать, що путін відмовився від вимоги зміни режиму в Україні. Але він все ще вимагає третину країни, включаючи землі, які він не зміг захопити на полі бою та які є «фортечним поясом» України, блокуючим просування росії з 2014 року.

Більш імовірно, що Дональд Трамп, який стикається з перспективою ще кількох місяців продовження війни навіть із санкціями, скористався нагодою, коли його посланець Стів Віткофф повідомив, що путін готовий до переговорів. Але будь-яка угода, укладена між Трампом і путіним на Алясці, не матиме значення, якщо Україна не буде до неї долучена.

«Команда Трампа не повинна дозволити хитрому путіну уникнути справжнього перемир'я. Він не приходить на цю зустріч з позиції сили. Його хвалена „літня наступальна операція“ просувається повільно, і мало шансів на завоювання територій, яких путін вимагає в рамках угоди. Завдяки чисельній перевазі населення росія може досягти певного прогресу, але за величезну ціну: 250 000 загиблих солдатів, 1 мільйон жертв на сьогодні. Російська економіка руйнується», — йдеться у статті.

Україна здобула кілька вражаючих перемог, зокрема, використовуючи дрони для знищення бомбардувальників дальнього радіусу дії у росії. путін не в змозі диктувати умови. Він не переміг своїх ворогів, вони його принизили, зазначають журналісти.

Звичайно, американська зброя відіграла ключову роль, але гинуть не американці. Україна захистила себе, одночасно послабивши геополітичного ворога і зробивши світ безпечнішим.

«Подумайте, наскільки сміливим і небезпечним був би путін, якби Україна швидко капітулювала. Куди б він зараз дивився? На Балкани? Східну Європу? Скільки ще битв чекало б на Сполучені Штати? Українці не винні нам нічого, ми винні їм вдячність. З цих та інших причин угоду не можна нав'язувати народу України. Вони будуть боротися далі. Навіть якщо американська зброя вичерпається, європейці допоможуть. Вони розуміють, що путіну не можна довіряти: будь-яка угода, яка не містить жорстких положень щодо майбутньої безпеки України — і автоматичних, суворих санкцій, якщо москва не дотримається свого слова — лише дасть росії час на переозброєння, перегрупування і нове вторгнення», — йдеться у статті.

«Не дозволяйте Алясці стати одним з найвідоміших поступів в історії. Переконайтеся, що Україна має місце за столом переговорів, президенте, це єдиний спосіб досягти справедливого і тривалого миру», — констатують автори статті.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Трамп зрадив Україну і Захід та якими будуть наслідки для усього світу.

