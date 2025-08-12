росія відмовляється робити будь-які кроки назад: аналітики пояснили, навіщо путіну зустріч на Алясці

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість проведення тристоронньої зустрічі з президентом путіним та президентом України Володимиром Зеленським під час саміту 15 серпня на Алясці. Американський президент начебто відкритий до проведення тристороннього саміту із Зеленським та путіним, але Білий дім наразі готується до двосторонньої зустрічі між Трампом і главою кремля. Одне з джерел зазначило, що будь-яка зустріч із Зеленським, ймовірно, відбудеться після зустрічі Трампа та путіна.

ВІДЕО ДНЯ

кремль намагається використати майбутній саміт на Алясці, щоб розділити Сполучені Штати та Європу, а не брати участь у змістовних мирних зусиллях. Заступник голови Ради безпеки рф дмитро медведєв 10 серпня заявив у своїх акаунтах у Telegram, що «Європа намагається перешкодити Сполученим Штатам допомогти зупинити війну в Україні».

Голова ліберально-демократичної партії рф леонід слуцький зазначив, що «європейські країни проводять антиросійську політику та намагаються перешкодити швидкому мирному врегулюванню в Україні».

Російський політолог сергій марков 10 серпня заявив газеті Washington Post, що головний інтерес росії на саміті на Алясці полягає в тому, щоб зобразити Україну та Європу, а не росію, як перешкоду на шляху до миру в Україні. Він додав, що росія відмовляється робити будь-які кроки назад, і що єдиний компроміс, який москва готова розглянути, — це припинення військових зусиль із захоплення Одеської та Харківської областей, а також Херсонщини та Запоріжжя. І мета рф полягає у переконанні Трампа, що Зеленський є головною причиною війни росії в Україні, а європейські лідери — другою причиною війни, а не росія, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

РЕКЛАМА

Європейські та українські чиновники, включаючи Володимира Зеленського, послідовно демонстрували свою готовність просувати та брати участь у добросовісних переговорах, а також нав'язувати суттєві угоди про припинення вогню для просування мирної ініціативи. ЇЇ росія послідовно відхиляла, прагнучи поступок на полі бою та додаткових поступок з боку України та Заходу.

кремль вже давно намагається послабити єдність між Сполученими Штатами, Європою та Україною в рамках ширшої кампанії, спрямованої на стримування подальшої підтримки України Заходом та відволікання уваги від непохитності росії щодо знецінення мирного процесу та небажання йти на компроміс у початкових воєнних вимогах путіна.

ISW зазначає — росія послідовно відмовляється йти на компроміс щодо своїх давніх воєнних цілей, спрямованих на запобігання вступу України до НАТО, зміну режиму в Україні на користь проросійського маріонеткового уряду та демілітаризацію України. Все це забезпечило б повну капітуляцію України — і що росія, дуже ймовірно, порушить та використає як зброю будь-які майбутні угоди про припинення вогню в Україні, звинувачуючи Україну в порушеннях, як вона сама неодноразово здійснювала навесні 2025 року.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про розчарування європейців у майбутній мирній угоді та позиції Трампа: «Ми сподівалися на жорсткі санкції проти путіна. Тепер відбувається прямо протилежне».

187

Читайте нас у Facebook