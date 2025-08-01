Є високі шанси: Туск про припинення війни в Україні

Під час візиту до Технологічного інституту Повітряних сил прем'єр-міністр Дональд Туск, який вважає, що рф буде готова до нападу на НАТО у 2027 році, наголосив, що збройні сили, оснащені сучасною зброєю, передовими технологіями та мають високий рівень підготовки, мають вирішальне значення в сучасних збройних конфліктах. Він зауважив, що армія, яка прагне перемоги в майбутніх війнах, повинна технологічно перевершувати потенційних супротивників, пише TVP info.

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Він також заявив, що Польща повинна бути готова захищатися незалежно від розвитку подій на російсько-українському фронті та «не може втратити ні години, ні дня в гонці за сучасну армію».

«Є хороший шанс і багато ознак, які вказують на те, що російсько-українська війна може бути принаймні призупинена найближчим часом. Але це жодним чином не змінює нашої ситуації», — сказав прем’єр-міністр.

Що саме він мав на увазі і чому зробив такі висновки, поки невідомо.

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Нагадаємо, що президент Туреччини також зробив гучну заяву щодо мирних переговорів між Україною та рф про те, що найближчим часом кривавій війні буде покладено край.

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