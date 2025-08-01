- 08:41 Дрони ворога вдарили по Дніпропетровщині та Харкову, є поранені
- 08:17 Ракам варто відпочити від соцмереж та зовнішнього шуму, а Тельцям припинити все контролювати: гороскоп на суботу, 2 серпня
- 01.08 22:28 Тест для гурманів від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської
- 01.08 22:00 Незвичайний крем-суп — лише три інгредієнти: вариться так швидко, що ви здивуєтеся
- 01.08 21:31 «Рада, що на мені була спідня білизна»: Дженніфер Лопес пережила конфуз під час концерту
- 01.08 21:03 Ця приправа творить чудеса: просто додайте її у вазон з рослиною
- 01.08 20:06 Салат із кальмарами, яйцем і маринованою цибулею: просто, ситно та оригінально
- 01.08 19:57 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 серпня: результати та відеоогляди матчів
- 01.08 19:54 Левам — «Сонце», Скорпіонам — «Колісниця», а Водоліям — «Світ»: Таро-прогноз та поради карт на другий день серпня
- 01.08 19:37 «Терор не знає кордонів»: український посол звернувся до німецьких партнерів після удару по Києву
- 01.08 19:22 Окупанти вдарили по вокзалу у Сумах: пошкоджено поїзд
- 01.08 19:15 Це сумно та огидно: Трамп про масований удар рф по Києву
Є високі шанси: Туск про припинення війни в Україні
Під час візиту до Технологічного інституту Повітряних сил прем'єр-міністр Дональд Туск, який вважає, що рф буде готова до нападу на НАТО у 2027 році, наголосив, що збройні сили, оснащені сучасною зброєю, передовими технологіями та мають високий рівень підготовки, мають вирішальне значення в сучасних збройних конфліктах. Він зауважив, що армія, яка прагне перемоги в майбутніх війнах, повинна технологічно перевершувати потенційних супротивників, пише TVP info.
Він також заявив, що Польща повинна бути готова захищатися незалежно від розвитку подій на російсько-українському фронті та «не може втратити ні години, ні дня в гонці за сучасну армію».
«Є хороший шанс і багато ознак, які вказують на те, що російсько-українська війна може бути принаймні призупинена найближчим часом. Але це жодним чином не змінює нашої ситуації», — сказав прем’єр-міністр.
Що саме він мав на увазі і чому зробив такі висновки, поки невідомо.
Нагадаємо, що президент Туреччини також зробив гучну заяву щодо мирних переговорів між Україною та рф про те, що найближчим часом кривавій війні буде покладено край.184
Читайте нас у Facebook
Левам — «Сонце», Скорпіонам — «Колісниця», а Водоліям — «Світ»: Таро-прогноз та поради карт на другий день серпня
«Після прильоту „Шахеда“ в наш дім, ходимо до укриття»: відомий актор Андрій Ісаєнко про випробування під час великої війни