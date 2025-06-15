41.06 / 41.62 47.44 / 48.23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Генштаб підтверджує: ЗСУ уразили підприємство з виробництва дронів у Татарстані

20:13 15 червня 2025
БпЛА ЗСУ вдарив по виробництву Шахедів в рф. Фото&nbsp;— скріншот

В Генштабі ЗСУ підтвердили, що українські дрони вже вкотре «навідалися» до Єлабуги, що у Татарстані. Саме там розміщується одне з місць, де росіяни виробляють дрони-камікадзе та застосовують їх для ударів по Україні.

«15 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора. Ціллю були потужності з виробництва БпЛА у Єлабузі, республіка Татарстан, рф. Цей об'єкт ВПК російських окупантів використовується для виготовлення, тестування і запуску ударних безпілотних літальних апаратів по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі», — йдеться у повідомленні Генштаба.

Фото Генштаба ЗСУ

«Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються», — додали в Генштабі ЗСУ.

РЕКЛАМА

Тим часом осінтери показали змодельовану атаку на виробництво та зазначили, що вибух пролунав на автостоянці, що поряд із цехами. 

 

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що днями дрони Сил оборони вразили завод ВПК під москвою. Йдеться про підприємство «Резонит», яке виготовляє високотехнологічне озброєння та техніку для російської армії.

Фото — скріншот

115

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на середину червня. Фото Pixabay

Приємні сюрпризи та нові перспективи: у середині червня п'ять знаків зодіаку отримають потужний імпульс від Всесвіту

Розклад карт Таро на 16 червня. Фото Pixabay

Овнам — «Колісниця» та рішучість, Левам — «Паж кубків» та несподівані ідеї: Таро-прогноз на 16 червня

Три аксесуари, яким ви подякуєте в подорожі: це зручно і комфортно

Три аксесуари, яким ви подякуєте в подорожі: це зручно і комфортно

Гуморист Максим Галкін опублікував фото із Сейшел

«Справжній 18+ контент»: фото оголеного Максима Галкіна викликало фурор у Мережі

Наступний матеріал
Новини партнерів