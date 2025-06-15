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Генштаб підтверджує: ЗСУ уразили підприємство з виробництва дронів у Татарстані
В Генштабі ЗСУ підтвердили, що українські дрони вже вкотре «навідалися» до Єлабуги, що у Татарстані. Саме там розміщується одне з місць, де росіяни виробляють дрони-камікадзе та застосовують їх для ударів по Україні.
«15 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора. Ціллю були потужності з виробництва БпЛА у Єлабузі, республіка Татарстан, рф. Цей об'єкт ВПК російських окупантів використовується для виготовлення, тестування і запуску ударних безпілотних літальних апаратів по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі», — йдеться у повідомленні Генштаба.
«Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються», — додали в Генштабі ЗСУ.
Тим часом осінтери показали змодельовану атаку на виробництво та зазначили, що вибух пролунав на автостоянці, що поряд із цехами.
Нагадаємо, що днями дрони Сил оборони вразили завод ВПК під москвою. Йдеться про підприємство «Резонит», яке виготовляє високотехнологічне озброєння та техніку для російської армії.
Фото — скріншот115
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