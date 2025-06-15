Генштаб підтверджує: ЗСУ уразили підприємство з виробництва дронів у Татарстані

В Генштабі ЗСУ підтвердили, що українські дрони вже вкотре «навідалися» до Єлабуги, що у Татарстані. Саме там розміщується одне з місць, де росіяни виробляють дрони-камікадзе та застосовують їх для ударів по Україні.

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«15 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора. Ціллю були потужності з виробництва БпЛА у Єлабузі, республіка Татарстан, рф. Цей об'єкт ВПК російських окупантів використовується для виготовлення, тестування і запуску ударних безпілотних літальних апаратів по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі», — йдеться у повідомленні Генштаба.

Фото Генштаба ЗСУ

«Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються», — додали в Генштабі ЗСУ.

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Тим часом осінтери показали змодельовану атаку на виробництво та зазначили, що вибух пролунав на автостоянці, що поряд із цехами.

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Нагадаємо, що днями дрони Сил оборони вразили завод ВПК під москвою. Йдеться про підприємство «Резонит», яке виготовляє високотехнологічне озброєння та техніку для російської армії.

Фото — скріншот

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