«Ми ж дівчата»: Дженніфер Еністон розповіла, з ким із колишніх жінок Бреда Пітта говорить про нього

10:01 13 серпня 2025
Дженніфер Еністон та Гвінет Пелтроу досі згадують Бреда Пітта

Свого часу акторка Гвінет Пелтроу збиралася заміж за Бреда Пітта і була його нареченою у 1996−1997 роках. Втім, актор у 2000-го року одружився на Дженніфер Еністон, але їхній шлюб розпався 2005-го після того, як у житті Пітта з'явилася Анджеліна Джолі.

Тим не менше, Дженніфер Еністон дружить з Гвінет Пелтроу і іноді вони навіть говорять про колишнього коханого, Бреда Пітта. Про це Еністон сказала в інтерв'ю виданню Vanity Fair .

«А як інакше? Ми ж дівчата», — сказала зірка серіалу «Друзі» під час інтерв'ю.

Проте, за словами Еністон, їхні розмови далеко не завжди крутяться навколо актора. Найчастіше вони діляться порадами про здоров'я та обмінюються контактами лікарів.

«Ми постійно запитуємо один одного: «Як ти робиш це? Як ти робиш те? У тебе є новий лікар для цього?» — розповіла Дженніфер.

Як писали «ФАКТІ», нещодавно Дженніфер Еністон вразила зізнанням.

