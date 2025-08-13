- 11:46 «Великі молодці. І особисто Андрій Білецький»: голова СБУ Малюк відзначив Третій армійський корпус
- 11:23 Українці, ймовірно, відкинуть будь-яку угоду, якщо їх не буде в кімнаті: ЗМІ про ймовірний сценарій зустрічі на Алясці
- 11:12 Принц Гаррі не любить омарів? Кулінарне шоу Меган Маркл продовжили на другий сезон
- 10:49 Чим підживити кавуни на дачі у серпні, щоб швидко визріли та були солодкими
- 10:09 Батько футболіста «Шахтаря» та збірної України трагічно пішов з життя за день до свого 51-річчя
- 10:01 «Ми ж дівчата»: Дженніфер Еністон розповіла, з ким із колишніх жінок Бреда Пітта говорить про нього
- 09:26 Українцям готують масштабні зміни щодо пенсій: про що йдеться
- 09:18 Де дивитися сьогодні онлайн «ПСЖ» — «Тоттенхем»: букмекери визначили фаворита матчу за Суперкубок УЄФА
- 08:56 Окупанти продовжують терор проти мирних мешканців: атакують КАБами, артилерією і дронами
- 08:18 Близнюки ризикують заплутатися в павутинні брехні, а Левам захочеться влаштувати скандал: гороскоп на 13 серпня
- 06:39 Знімок топлес з матір’ю та вінтажна сукня: Нікола Пельтц показала фото з афтепаті другого весілля з Брукліном Бекхемом
- 12.08 22:01 Смажений перець на зиму: рецепт без стерилізації, який зберігає літо в банці
«Ми ж дівчата»: Дженніфер Еністон розповіла, з ким із колишніх жінок Бреда Пітта говорить про нього
Свого часу акторка Гвінет Пелтроу збиралася заміж за Бреда Пітта і була його нареченою у 1996−1997 роках. Втім, актор у 2000-го року одружився на Дженніфер Еністон, але їхній шлюб розпався 2005-го після того, як у житті Пітта з'явилася Анджеліна Джолі.
Тим не менше, Дженніфер Еністон дружить з Гвінет Пелтроу і іноді вони навіть говорять про колишнього коханого, Бреда Пітта. Про це Еністон сказала в інтерв'ю виданню Vanity Fair .
«А як інакше? Ми ж дівчата», — сказала зірка серіалу «Друзі» під час інтерв'ю.
Проте, за словами Еністон, їхні розмови далеко не завжди крутяться навколо актора. Найчастіше вони діляться порадами про здоров'я та обмінюються контактами лікарів.
«Ми постійно запитуємо один одного: «Як ти робиш це? Як ти робиш те? У тебе є новий лікар для цього?» — розповіла Дженніфер.
Як писали «ФАКТІ», нещодавно Дженніфер Еністон вразила зізнанням.
