Завжди буду відкрита для кохання: Дженніфер Еністон вразила зізнанням

Вона стала відомою завдяки своїй ролі Рейчел Грін у серіалі «Друзі», але в наші дні Дженніфер Еністон набагато частіше потрапляє в заголовки газет завдяки своєму особистому життю. 56-річна акторка з роками змінила своє ставлення до кохання.

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Джен розповіла ЗМІ: «Гарна стратегія — бути відкритим для кохання, але не шукати його. Таким чином, ви не створюєте жодного тиску на ситуацію, і якщо це відбувається органічно, то це чудово».

Згідно з нещодавніми чутками, акторка перебуває у нових стосунках — перших після розлучення з другим чоловіком Джастіном Теру у 2018 році. Після того, як Джен помітили з гіпнотизером Джимом Кертісом під час відпочинку на День Незалежності, джерела підтвердили: «Вони зустрічаються вже кілька місяців. Після знайомства вони були друзями. Джен прочитала його книгу та була знайома з його роботою. Вона справді захоплюється самодопомогою та здоровим способами життя. Вони зустрічаються, але це все ще несерйозно», — пише Сloser.

До свого трирічного шлюбу з Джастіном Джен була одружена з актором Бредом Піттом з 2000 по 2005 рік, після того, як пару спочатку запросили на побачення їхні менеджери. Вона відверто розповідала про те, як їй було важко сприйняти чутки про те, що Бред зрадив їй зі своєю колегою по фільму «Містер і місіс Сміт» Анджеліною Джолі у 2004 році.

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Тепер вона додає: «Незалежно від того, як довго я працюю в цій галузі, я ніколи не звикну до того, що люди думають, що мають якесь право знати про ваше особисте життя».

У Джен є акторське прагнення, яке їй ще належить здійснити. Вона зізнається: «Я завжди мріяла з'явитися на Бродвеї. Це було б неймовірно круто, але це також величезне зобов'язання. Це в моєму списку бажань, але це також має бути правильна роль у правильний час».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Дженніфер Еністон не може відійти від переляку через переслідування.

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