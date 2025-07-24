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Гвінет Пелтроу сильно засмутилася, коли Бред Пітт одружився з Дженніфер Еністон
Згідно з біографією Емі Оделл «Гвінет: Біографія», Гвінет Пелтроу «засмутилася», дізнавшись, що Бред Пітт одружився з Дженніфер Еністон. Під час інтерв'ю на кінофестивалі в Торонто у вересні 2000 року репортер запитав акторку, як вона ставиться до нещодавнього весілля Пітта з Еністон, яке відбулося в липні того ж року.
«Ви справді ставите мені це питання? — відповіла Гвінет. — Я не можу коментувати такі речі», — цитує уривок з книги видання Hola.
Однак за зачиненими дверима Пелтроу нібито ділилася своїми справжніми почуттями з близькими друзями.
«Насправді Гвінет зізналася друзям, що їй було сумно, коли вона дізналася, що вони одружуються. Вона також любила говорити їм, що у Бреда жахливий смак на жінок».
Пізніше того ж року Пелтроу, здається, зробила ще одне гостре зауваження про Пітта під час ділової вечері зі спадкоємицею Estée Lauder Аерін Лаудер.
«На одній вечері вони говорили про Бреда Пітта. За словами когось, знайомого з обговоренням, Гвінет нібито сказала їй: «Він дурніший за мішок лайна», — стверджується у книзі.
Пелтроу та Пітт почали зустрічатися у 1994 році після знайомства на знімальному майданчику фільму «Сім», але їхні стосунки мали свої труднощі. Під час зйомок фільму «Емма» Пелтроу почала сумніватися, чи є Пітт відповідним партнером для неї.
Вона також відверто розповіла про свої розбіжності в інтерв'ю: «У нас з Бредом було абсолютно різне виховання. Тому, коли ми йдемо в ресторани та замовляємо ікру, я маю сказати Бреду: «Це ікра білуги, а це — осетра».
Хоча пара заручилася у 1996 році, наступного року вони розірвали свої стосунки. Згідно з книгою, вони ніколи публічно не ділилися «конкретною причиною свого розриву».
Після Пітта Пелтроу зустрічалася з актором Беном Аффлеком. Згідно з біографією Оделл, він «боровся з алкоголізмом та залежністю від азартних ігор», коли вони познайомилися у 1997 році. Їхні стосунки тривали трохи більше як рік, перш ніж вони розлучилися.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що 49-річна Гвінет Пелтроу захопила фанатів селфі без макіяжу.
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