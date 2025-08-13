- 16:33 У Європи є важелі впливу на Трампа перед переговорами з путіним
Перед зустріччю з путіним: сьогодні Трамп, Зеленський і ЄС проведуть перемовини щодо майбутнього України
Напередодні запланованої зустрічі Трампа з путіним в штаті Аляска в Анкоріджі у Берліні сьогодні, 13 серпня, відбудеться низка термінових відеоконференцій за участю президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса, а також лідерів ключових країн Європейського Союзу. Про це повідомляє агенство Reuters. За даними Bild, перемовини організовує федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у своєму відомстві. Він перервав свою відпустку заради цієї події. Також в Берліні очікують Володимира Зеленського, несподіваний візит якого до ФРН ЗМІ підтвердили в Офісі президента.
Планується, що о 14:00 за Києвом відбудеться зустріч лідерів Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, Єврокомісії, Євроради, генсека НАТО та президента України. О 15:00 до перемовин приєднаються президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Венс. О 16:30 очікується окрема зустріч «коаліції рішучих» без участі США.
За даними Politico, ключовими темами обговорення стануть ризики укладення угоди між США та рф без участі України, варіанти тиску на росію, безпекові гарантії для України та етапи потенційного мирного врегулювання.
В Європі висловили занепокоєння, що Трамп під час зустрічі з путіним може запропонувати територіальний компроміс, який не враховує позицію України. Зеленський наголосив, що питання територіальної цілісності закріплене в Конституції України і не може бути предметом торгу.
Раніше повідомляли про те, що заявив Трамп про війну, Зеленського і путіна напередодні саміту США і рф на Алясці.98
