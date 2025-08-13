41.14 / 41.68 48.10 / 48.81
Маринований болгарський перець з медом: чудовий варіант закуски

20:08 13 серпня 2025
Маринований перець, Фото Оксани Жидкової-Поронник

Зараз сезон перцю, він недорогий, тому сміливо біжіть на ринок і купуйте. Цей рецепт простий, а результат порадує кожного. Складники нижче розраховані на 5 кілограмів перцю болгарського будь-якого кольору, але краще брати різні — так красивіше виходить, радить кулінарка Оксана Жидкова-Поронник.

Маринад:

вода — 1 склянка (200 мл)

мед — 1 склянка (200 мл)

олія — 1 склянка (200 мл)

оцет — 1 склянка (200 мл)

сіль — 1 ст. ложка

Приготування

Почищений та порізаний перець бланшувати у киплячій воді хвилини 3−4 (щоб тільки став м'якшим) і зразу ж в холодну воду. Дати стекти воді та — в маринад (олія, оцет, мед, сіль), щоб закипів. Варити 5−7 хвилин. На дно півлітрової баночки покласти кілька зубчиків порізаного часнику та зверху скласти наш перець, залити маринадом, закатати кришками. Укутувати не потрібно.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що одеський фудблогер Валерій Пономар поділився рецептом маринованих баклажанів.

Читайте також: Смажений перець на зиму: рецепт без стерилізації, який зберігає літо в банці

