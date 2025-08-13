Маринований болгарський перець з медом: чудовий варіант закуски

Зараз сезон перцю, він недорогий, тому сміливо біжіть на ринок і купуйте. Цей рецепт простий, а результат порадує кожного. Складники нижче розраховані на 5 кілограмів перцю болгарського будь-якого кольору, але краще брати різні — так красивіше виходить, радить кулінарка Оксана Жидкова-Поронник.

Маринад:

вода — 1 склянка (200 мл)

мед — 1 склянка (200 мл)

олія — 1 склянка (200 мл)

оцет — 1 склянка (200 мл)

сіль — 1 ст. ложка

Приготування

Почищений та порізаний перець бланшувати у киплячій воді хвилини 3−4 (щоб тільки став м'якшим) і зразу ж в холодну воду. Дати стекти воді та — в маринад (олія, оцет, мед, сіль), щоб закипів. Варити 5−7 хвилин. На дно півлітрової баночки покласти кілька зубчиків порізаного часнику та зверху скласти наш перець, залити маринадом, закатати кришками. Укутувати не потрібно.

