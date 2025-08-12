Мариновані баклажани: смачний рецепт від Валерія Пономаря

Одеський фудблогер Валерій Пономар, який раніше розповів, як приготувати паштет із лососевих обрізків, поділився рецептом маринованих баклажанів.

Інгредієнти:

— Баклажани — 4 шт

- Сіль — 1 ч. л

- Чорний перець — ½ ч. л

- Часник — 4 зубчики

- Гострий чилі — ½−1 шт

- Петрушка — 1 ст. л

- Сік лимона — 1 ст. л

- Оливкова олія — 2 ст. л

- Соняшникова олія — 2 ст. л

Спосіб приготування:

Запікаємо баклажани

- Виделкою робимо проколи (щоб не вибухнули)

- Запікаємо 40 хвилин при 180 ° C

Готуємо баклажани

- Накриваємо плівкою на 5−10 хвилин

- Знімаємо шкірку і розриваємо м'якоть на волокна

Маринуємо

- Додаємо сіль, перець, давлений часник, дрібно нарізаний чилі, петрушку, лимонний сік та обидві олії

- Ретельно перемішуємо

Наполягаємо

- Прибираємо в холодильник на ніч

- У процесі маринування пробуємо на сіль, по необхідності підсолюємо