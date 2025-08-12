- 17:51 Сонячні опіки у рослин: що важливо знати та зробити городнику
Мариновані баклажани: смачний рецепт від Валерія Пономаря
Одеський фудблогер Валерій Пономар, який раніше розповів, як приготувати паштет із лососевих обрізків, поділився рецептом маринованих баклажанів.
Інгредієнти:
— Баклажани — 4 шт
- Сіль — 1 ч. л
- Чорний перець — ½ ч. л
- Часник — 4 зубчики
- Гострий чилі — ½−1 шт
- Петрушка — 1 ст. л
- Сік лимона — 1 ст. л
- Оливкова олія — 2 ст. л
- Соняшникова олія — 2 ст. л
Спосіб приготування:
Запікаємо баклажани
- Виделкою робимо проколи (щоб не вибухнули)
- Запікаємо 40 хвилин при 180 ° C
Готуємо баклажани
- Накриваємо плівкою на 5−10 хвилин
- Знімаємо шкірку і розриваємо м'якоть на волокна
Маринуємо
- Додаємо сіль, перець, давлений часник, дрібно нарізаний чилі, петрушку, лимонний сік та обидві олії
- Ретельно перемішуємо
Наполягаємо
- Прибираємо в холодильник на ніч
- У процесі маринування пробуємо на сіль, по необхідності підсолюємо
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати пікантні мариновані баклажани.63
