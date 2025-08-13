Літо в банці: як законсервувати помідори без солі, цукру й оцту

Коли літо дарує нам соковиті, теплі від сонця ароматні помідори, то хочеться зберегти цей смак якомога довше. Можна законсервувати помідори на зиму без зелені і спецій. А можна спробувати взагалі не додавати навіть солі, цукру та оцту. Ви здивуєтесь, але зберегти помідори без зайвих інгредієнтів, лише з водою й турботою — можливо. Це перевірений спосіб натурального консервування, який дозволяє насолоджуватись справжнім смаком томатів навіть узимку. Рецепт приготування продемонструвала в Facebook гастроблогерка Катерина Тарасенко.

Інгредієнти: Стиглі, щільні помідори — червоні, рожеві, жовті, які вам до душі

Чиста вода — фільтрована або джерельна

Стерильні банки й кришки

Приготування:

Помідори миємо, робимо надрізи шкірки на томатах і бланшуємо їх у киплячій воді 2 хвилини. Виймаємо з кип’ятку і заливаємо помідори холодною водою, щоб зручно і безпечно очистити томати від шкірки.

Банки стерилізуємо — у духовці, на пару або в киплячій воді. Кришки кип’ятимо 5 хвилин.

Щільно вкладаємо почищені помідори в банки, але не утрамбовуємо, щоб не пом’яти томати.

Закриваємо винтовими кришками, але не закручуємо. Ставимо банки в каструлю з теплою водою — вона має доходити до «плечей» банки.

Стерилізуємо банки 0,5 л — 25 хв, 1 л — 35 хв. Обережно витягуємо, закручуємо кришки, перевертаємо догори дном і вкутуємо рушником.

Взимку такі помідори можна використовувати для приготування борщу, соусу чи просто вони нагадуватимуть, що літо завжди повертається.

Тож готуйте без солі, без оцту — лише смак, який не потребує прикрас.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати малосольні помідори за годину.

