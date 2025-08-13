- 13.08 22:01 Літо в банці: як законсервувати помідори без солі, цукру й оцту
- 13.08 21:31 «Мріяв бути священиком, а став виконавцем»: український співак Ігор Целип про духовність, сцену і спів
- 13.08 21:02 Додайте кілька крапель до вашої праски: прасування буде справжнім задоволенням
- 13.08 20:53 Компанія, пов'язана зі скандальним Микитасем та Астіоном, намагається зірвати продаж «Укрбуду»: що про це пишуть ЗМІ
- 13.08 20:45 «Ввечері, коли всередині ліхтаря запалюється світло, стається диво», — мисткиня Марія Румілова
- 13.08 20:33 У перші місяці вторгнення пішов боронити країну: на Сумщині загинув пластун із Черкас
- 13.08 20:09 Відновлюємо справедливість у серці країни, — генпрокурор Руслан Кравченко
- 13.08 20:08 Маринований болгарський перець з медом: чудовий варіант закуски
- 13.08 19:54 Дівам — «Королева Пентаклів», Левам — «Король Мечів», а Рибам — «Паж Кубків»: Таро-прогноз на 14 серпня
- 13.08 19:41 Активізація противника в районі Херсона: експерт розповів, це реальний план чи пропаганда ворога
- 13.08 19:34 Україна та союзники узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни, — Зеленський
- 13.08 19:17 Люблю цим займатись: відома шеф-кухарка показала, де справжній релакс
Літо в банці: як законсервувати помідори без солі, цукру й оцту
Коли літо дарує нам соковиті, теплі від сонця ароматні помідори, то хочеться зберегти цей смак якомога довше. Можна законсервувати помідори на зиму без зелені і спецій. А можна спробувати взагалі не додавати навіть солі, цукру та оцту. Ви здивуєтесь, але зберегти помідори без зайвих інгредієнтів, лише з водою й турботою — можливо. Це перевірений спосіб натурального консервування, який дозволяє насолоджуватись справжнім смаком томатів навіть узимку. Рецепт приготування продемонструвала в Facebook гастроблогерка Катерина Тарасенко.
Інгредієнти:
- Стиглі, щільні помідори — червоні, рожеві, жовті, які вам до душі
- Чиста вода — фільтрована або джерельна
- Стерильні банки й кришки
Приготування:
Помідори миємо, робимо надрізи шкірки на томатах і бланшуємо їх у киплячій воді 2 хвилини. Виймаємо з кип’ятку і заливаємо помідори холодною водою, щоб зручно і безпечно очистити томати від шкірки.
Банки стерилізуємо — у духовці, на пару або в киплячій воді. Кришки кип’ятимо 5 хвилин.
Щільно вкладаємо почищені помідори в банки, але не утрамбовуємо, щоб не пом’яти томати.
Закриваємо винтовими кришками, але не закручуємо. Ставимо банки в каструлю з теплою водою — вона має доходити до «плечей» банки.
Стерилізуємо банки 0,5 л — 25 хв, 1 л — 35 хв. Обережно витягуємо, закручуємо кришки, перевертаємо догори дном і вкутуємо рушником.
Взимку такі помідори можна використовувати для приготування борщу, соусу чи просто вони нагадуватимуть, що літо завжди повертається.
Тож готуйте без солі, без оцту — лише смак, який не потребує прикрас.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати малосольні помідори за годину.66
Читайте нас у Facebook
Дівам — «Королева Пентаклів», Левам — «Король Мечів», а Рибам — «Паж Кубків»: Таро-прогноз на 14 серпня
Краще брати «під кришечкою» та вибирати з «дівчаток»: відома городниця розповіла, як отримати найпродуктивніше насіння томатів