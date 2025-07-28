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Готуємо борщ, смачніший, ніж у мами: Олександр Городник поділився з чоловіками секретами приготування національної страви

10:54 28 липня 2025
Рецепт борщу від Олександра Городника. Фото&nbsp;— скріншот

Шеф-кухар Олександр Городник, який раніше показав швидкий спосіб приготування молодої кукурудзи у мікрохвильовці, поділився рецептом борщу.

«Борщ „Смачніше, ніж у мами“. Саме так його постійно готував в ресторані», — пише він на своїй сторінці у соцмережі.

Інгредієнти:

  • Буряк — 400 г;
  • Морква — 200 г;
  • Цибуля — 200 г;
  • Капуста — 500 г;
  • Картопля — 600 г.

Для бульону:

  • Свинячі ребра — 1,5 кг (чи яловиччина);
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Морква — 2 шт.;
  • Стебла селери — 2−3 шт.;
  • Лавровий лист — 2−3 шт. (обпалений);
  • Перець чорний горошком — 10 шт.;
  • Вода — 4 л.

Заправка:

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  • Томатна паста — 210 г;
  • Рослинна олія — 30−50 мл;
  • Сіль — 1 ч.л.;
  • Цукор — 3 ст. л.;
  • Оцет столовий — 3 ст. л.
  • Вода ~ 500 мл (щоб повністю покрила буряк).

Додатково:

  • Квасоля — 400 г;
  • Сало — 100 г;
  • Часник — 5−6 зубчиків;
  • Зелень кропу і петрушки — по пучку
  • Сіль, цукор, перець, оцет — за смаком.

Для подачі:

  • Сметана — 100 г
  • Копчення: вишнева щепа.

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Приготування:

  • Ребра з морквою та цибулею запекти у духовці при 220 °C до золотистої скоринки (20−30 хв). Перекласти в каструлю, залити 4 л холодної води, додати селеру та спеції. Варити 1 годину до м’якості м’яса. Після того, як бульон буде готовий, дістати з нього овочі та м'ясо.
  • Моркву та цибулю нарізати соломкою, карамелізувати на пательні з дрібкою солі й цукру.
  • Нарізати соломкою буряк та обсмажити окремо протягом двох хвилин. Додати томатну пасту, тушкувати три хвилини, а потім додати оцет, сіль, цукор, влити пів літра води, тушкувати 30 хвилин до м’якості буряка.
  • В бульйон покласти картоплю, проварити 5 хвилин. Додати капусту з бурячиням, овочеву зажарку, а через 2−3 хвилини приготування — м’ясо без кістки, 400 г квасолі і бурякову засмажку.
  • Перебити блендером 100 г сала, часник та зелень з додаванням 2−3 ст. л. води до пастоподібної маси. Додати в борщ, перемішати.
  • Довести борщ до кипіння і вимкнути, настоювати щонайменше 30 хвилин, а в ідеалі — цілу ніч.
  • Для подачи сметану підкоптити на вишневій щепі 30 хвилин. Додати столову ложку сметани до борщу.

Ексклюзивний матеріал «Подавайте борщ у глиняному посуді з салом та пампушками з часником», — кулінарка Оксана Вознюк" читайте на сайті «ФАКТІВ».

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Фото — скріншот

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