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Готуємо борщ, смачніший, ніж у мами: Олександр Городник поділився з чоловіками секретами приготування національної страви
Шеф-кухар Олександр Городник, який раніше показав швидкий спосіб приготування молодої кукурудзи у мікрохвильовці, поділився рецептом борщу.
«Борщ „Смачніше, ніж у мами“. Саме так його постійно готував в ресторані», — пише він на своїй сторінці у соцмережі.
Інгредієнти:
- Буряк — 400 г;
- Морква — 200 г;
- Цибуля — 200 г;
- Капуста — 500 г;
- Картопля — 600 г.
Для бульону:
- Свинячі ребра — 1,5 кг (чи яловиччина);
- Цибуля — 1 шт.;
- Морква — 2 шт.;
- Стебла селери — 2−3 шт.;
- Лавровий лист — 2−3 шт. (обпалений);
- Перець чорний горошком — 10 шт.;
- Вода — 4 л.
Заправка:
- Томатна паста — 210 г;
- Рослинна олія — 30−50 мл;
- Сіль — 1 ч.л.;
- Цукор — 3 ст. л.;
- Оцет столовий — 3 ст. л.
- Вода ~ 500 мл (щоб повністю покрила буряк).
Додатково:
- Квасоля — 400 г;
- Сало — 100 г;
- Часник — 5−6 зубчиків;
- Зелень кропу і петрушки — по пучку
- Сіль, цукор, перець, оцет — за смаком.
Для подачі:
- Сметана — 100 г
- Копчення: вишнева щепа.
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Приготування:
- Ребра з морквою та цибулею запекти у духовці при 220 °C до золотистої скоринки (20−30 хв). Перекласти в каструлю, залити 4 л холодної води, додати селеру та спеції. Варити 1 годину до м’якості м’яса. Після того, як бульон буде готовий, дістати з нього овочі та м'ясо.
- Моркву та цибулю нарізати соломкою, карамелізувати на пательні з дрібкою солі й цукру.
- Нарізати соломкою буряк та обсмажити окремо протягом двох хвилин. Додати томатну пасту, тушкувати три хвилини, а потім додати оцет, сіль, цукор, влити пів літра води, тушкувати 30 хвилин до м’якості буряка.
- В бульйон покласти картоплю, проварити 5 хвилин. Додати капусту з бурячиням, овочеву зажарку, а через 2−3 хвилини приготування — м’ясо без кістки, 400 г квасолі і бурякову засмажку.
- Перебити блендером 100 г сала, часник та зелень з додаванням 2−3 ст. л. води до пастоподібної маси. Додати в борщ, перемішати.
- Довести борщ до кипіння і вимкнути, настоювати щонайменше 30 хвилин, а в ідеалі — цілу ніч.
- Для подачи сметану підкоптити на вишневій щепі 30 хвилин. Додати столову ложку сметани до борщу.
Ексклюзивний матеріал «Подавайте борщ у глиняному посуді з салом та пампушками з часником», — кулінарка Оксана Вознюк" читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото — скріншот246
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