Готуємо борщ, смачніший, ніж у мами: Олександр Городник поділився з чоловіками секретами приготування національної страви

Шеф-кухар Олександр Городник, який раніше показав швидкий спосіб приготування молодої кукурудзи у мікрохвильовці, поділився рецептом борщу.

«Борщ „Смачніше, ніж у мами“. Саме так його постійно готував в ресторані», — пише він на своїй сторінці у соцмережі.

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Інгредієнти: Буряк — 400 г;

Морква — 200 г;

Цибуля — 200 г;

Капуста — 500 г;

Картопля — 600 г. Для бульону: Свинячі ребра — 1,5 кг (чи яловиччина);

Цибуля — 1 шт.;

Морква — 2 шт.;

Стебла селери — 2−3 шт.;

Лавровий лист — 2−3 шт. (обпалений);

Перець чорний горошком — 10 шт.;

Вода — 4 л. Заправка: РЕКЛАМА Томатна паста — 210 г;

Рослинна олія — 30−50 мл;

Сіль — 1 ч.л.;

Цукор — 3 ст. л.;

Оцет столовий — 3 ст. л.

Вода ~ 500 мл (щоб повністю покрила буряк). Додатково: Квасоля — 400 г;

Сало — 100 г;

Часник — 5−6 зубчиків;

Зелень кропу і петрушки — по пучку

Сіль, цукор, перець, оцет — за смаком. Для подачі: Сметана — 100 г

Копчення: вишнева щепа.

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Приготування: Ребра з морквою та цибулею запекти у духовці при 220 °C до золотистої скоринки (20−30 хв). Перекласти в каструлю, залити 4 л холодної води, додати селеру та спеції. Варити 1 годину до м’якості м’яса. Після того, як бульон буде готовий, дістати з нього овочі та м'ясо.

Моркву та цибулю нарізати соломкою, карамелізувати на пательні з дрібкою солі й цукру.

Нарізати соломкою буряк та обсмажити окремо протягом двох хвилин. Додати томатну пасту, тушкувати три хвилини, а потім додати оцет, сіль, цукор, влити пів літра води, тушкувати 30 хвилин до м’якості буряка.

В бульйон покласти картоплю, проварити 5 хвилин. Додати капусту з бурячиням, овочеву зажарку, а через 2−3 хвилини приготування — м’ясо без кістки, 400 г квасолі і бурякову засмажку.

Перебити блендером 100 г сала, часник та зелень з додаванням 2−3 ст. л. води до пастоподібної маси. Додати в борщ, перемішати.

Довести борщ до кипіння і вимкнути, настоювати щонайменше 30 хвилин, а в ідеалі — цілу ніч.

Для подачи сметану підкоптити на вишневій щепі 30 хвилин. Додати столову ложку сметани до борщу.

Ексклюзивний матеріал «Подавайте борщ у глиняному посуді з салом та пампушками з часником», — кулінарка Оксана Вознюк" читайте на сайті «ФАКТІВ».

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Фото — скріншот

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