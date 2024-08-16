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Помідори на зиму без зелені та спецій: мінімум клопоту, а взимку — максимум насолоди

22:25 17 серпня 2024
помідори у банках

Помідори на зиму можна не тільки квасити або маринувати з медом, а й приготувати без зелені та спецій. Оригінальним рецептом заготовки з господинями поділилась учасниця кулінарної групи в фейсбуці «Рецепти Коліжанок» Марина Гармаш.

«Помідори готуються на зиму без стерилізації, зелені та спецій, просто цукор, сіль, вода та оцет. Звичайно, багато хто скаже, що треба додати зелені, спецій. Але, запевняю, зробіть для початку хоч одну баночку, і вас вразить цей смак. Смачні не тільки помідори, але й сам розсіл», — радить Марина Гармаш. Господиня звертає увагу, що інгредієнти розраховані не на літрову банку, а на літр води.

Інгредієнти на 1 лiтр води:

3−4 ст. л. цукру (або 75−100 г)

1 ст. л. солi (або 30 г)

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50 мл 9% оцту

Приготування

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Помідори помийте, розкладіть по баночках. Залийте окропом, накрийте кришками. Залиште на 20 хвилин. Воду з банок злийте, та одразу залийте гарячим маринадом. Закатайте, добре укутайте.

Раніше блогерка з Маріуполя розповіла, як закрити на зиму помідори з базиліком, без стерилізації.

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