Малосольні помідори за годину: перевірений рецепт літнього хіта

У розпал сезону помідорів господині не лише маринують ці овочі на зиму, а й готують малосольними, щоб їсти їх саме зараз — є безліч рецептів, як швидко проготувати такі томати.

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А ресурс «Шуба» пропонує варіант «турбо» — рецепт малосольних помідорів, які готові вже за годину. Для цього рецепту рекомендують вибирати невеликі і не м'які томати. Але вони мають бути стиглими. Варіант — чері. Такі помідори радять солити у поліетиленовому пакеті із застібкою.

Інгредієнти: Томати — 1 кг;

Сіль кам'яна — 1 ст. л.;

Цукор — 0.5 ст. л.;

Зубки часнику — 3 шт.;

Петрушка, гілочка — 20 г;

Кріп, гілочка — 20 г;

Перець чорний (горошок) — 3 шт.;

Перець духмяний (горошок) — 3 шт.

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Приготування: РЕКЛАМА Помідори помити, обсушити, видалити хвостики, а з протилежного боку зробити неглибокий Х-надріз.

Часник подрібнити чи пропусти через прес.

Зелень помити та підсушити.

Помідори скласти в пакет, додати часник, зелень, перці, сіль та цукор.

Закривши застібку, обережно пом'яти пакет руками, аби всі інгредієнти перемішалися.

Протягом години кілька разів струшувати пакет.

Готово.

Рецепт квашених помідорів, які готують без цукру, читайте на нашому сайті.

Фото — Pixabay

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