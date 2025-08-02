- 08:50 Російські терористи били по Україні дронами та ракетами: де вночі лунали вибухи та вирували пожежі
- 08:17 Тільці можуть постраждати через необережне висловлювання, а Ракам слід уникати кардинальних змін: гороскоп на 3 серпня
- 02.08 22:28 Тест «Тренди у сувенірах-2025» від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської
- 02.08 22:01 Улюблені ласощі королів: хто раз спробував, той оцінить
- 02.08 21:32 Я боровся: Джастін Тімберлейк зробив зворушливе зізнання щодо свого здоров’я
- 02.08 21:03 З цією спецією надовго забудете про міль: все, що потрібно зробити, покласти кілька листків
- 02.08 20:45 «Ван Гог малював соняшники не випадково», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 02.08 20:34 Був відзначений подяками та медалями: воїн з Київщини не пережив важкого поранення
- 02.08 20:26 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 серпня: результати та відеоогляди матчів
- 02.08 20:07 Ватрушки з яблуком: можна тим, хто на дієті
- 02.08 19:43 Що відбувається у Часовому Яру: експерт розповів про ситуацію в місті та чому окупанти збрехали, що взяли його
- 02.08 19:11 Овнам — «Справедливість» та важливе рішення, Близнюкам — «Вежа» та крах ілюзій: Таро-прогноз на 3 серпня
Малосольні помідори за годину: перевірений рецепт літнього хіта
У розпал сезону помідорів господині не лише маринують ці овочі на зиму, а й готують малосольними, щоб їсти їх саме зараз — є безліч рецептів, як швидко проготувати такі томати.
А ресурс «Шуба» пропонує варіант «турбо» — рецепт малосольних помідорів, які готові вже за годину. Для цього рецепту рекомендують вибирати невеликі і не м'які томати. Але вони мають бути стиглими. Варіант — чері. Такі помідори радять солити у поліетиленовому пакеті із застібкою.
Інгредієнти:
- Томати — 1 кг;
- Сіль кам'яна — 1 ст. л.;
- Цукор — 0.5 ст. л.;
- Зубки часнику — 3 шт.;
- Петрушка, гілочка — 20 г;
- Кріп, гілочка — 20 г;
- Перець чорний (горошок) — 3 шт.;
- Перець духмяний (горошок) — 3 шт.
Читайте також: Незрівнянні малосольні помідори за добу: виходять пружні, кисло-солоденькі, смачні
Приготування:
- Помідори помити, обсушити, видалити хвостики, а з протилежного боку зробити неглибокий Х-надріз.
- Часник подрібнити чи пропусти через прес.
- Зелень помити та підсушити.
- Помідори скласти в пакет, додати часник, зелень, перці, сіль та цукор.
- Закривши застібку, обережно пом'яти пакет руками, аби всі інгредієнти перемішалися.
- Протягом години кілька разів струшувати пакет.
- Готово.
Рецепт квашених помідорів, які готують без цукру, читайте на нашому сайті.
Фото — Pixabay155
Читайте нас у Facebook
«Після прильоту „Шахеда“ в наш дім, ходимо до укриття»: відомий актор Андрій Ісаєнко про випробування під час великої війни
Щурам важливо уникати суперечок, а Кроликам — не боятися виявити ініціативу: східний гороскоп на тиждень 4 — 10 серпня
Тільці можуть постраждати через необережне висловлювання, а Ракам слід уникати кардинальних змін: гороскоп на 3 серпня