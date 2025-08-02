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Малосольні помідори за годину: перевірений рецепт літнього хіта

17:49 2 серпня 2025
Швидкий рецепт малосольних помідорів. Фото&nbsp;— Pixabay

У розпал сезону помідорів господині не лише маринують ці овочі на зиму, а й готують малосольними, щоб їсти їх саме зараз — є безліч рецептів, як швидко проготувати такі томати.

А ресурс «Шуба» пропонує варіант «турбо» — рецепт малосольних помідорів, які готові вже за годину. Для цього рецепту рекомендують вибирати невеликі і не м'які томати. Але вони мають бути стиглими. Варіант — чері. Такі помідори радять солити у поліетиленовому пакеті із застібкою.

Інгредієнти:

  • Томати — 1 кг;
  • Сіль кам'яна — 1 ст. л.;
  • Цукор — 0.5 ст. л.;
  • Зубки часнику — 3 шт.;
  • Петрушка, гілочка — 20 г;
  • Кріп, гілочка — 20 г;
  • Перець чорний (горошок) — 3 шт.;
  • Перець духмяний (горошок) — 3 шт.

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Приготування:

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  • Помідори помити, обсушити, видалити хвостики, а з протилежного боку зробити неглибокий Х-надріз.
  • Часник подрібнити чи пропусти через прес.
  • Зелень помити та підсушити.
  • Помідори скласти в пакет, додати часник, зелень, перці, сіль та цукор.
  • Закривши застібку, обережно пом'яти пакет руками, аби всі інгредієнти перемішалися.
  • Протягом години кілька разів струшувати пакет.
  • Готово.

Рецепт квашених помідорів, які готують без цукру, читайте на нашому сайті.

Фото — Pixabay

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