Найсмачніший соус до м’яса від Івана Янюка: готується всього за 5 хвилин! (відео)

Відомий кулінар Іван Янюк, який раніше поділився рецептом малосольних огірків, розказав, як приготувати смачний соус до м’яса.

«Дивіться, що нам спочатку треба. Ми будемо нарізати зелень. У мене це кінза 5 г. 5 г кінзи потрібно. Дуже дрібно нарізаємо. Все, що ми сьогодні будемо нарізати, потрібно нарізати дуже дрібно. Нарізали і ще раз подрібнили. Тепер відразу беремо глибоку миску і все це гарно переставляємо в миску. Тут ми і будемо замішувати соус. Наступний інгредієнт — це перець чілі. Дивіться, друзі, беремо тільки половинку. Цілого перцю нам не потрібно. Розрізаємо навпіл. Забираємо кісточки, насіння. Все. Цю половинку ми залишаємо. А це ми нарізаємо дуже дрібненько. Спочатку я нарізаю ось такими полосочками і дрібним-дрібним кубиком. Ще раз подрібнили і добавляємо в мисочку до кінзи», — розповів кулінар.

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Наступним інгредієнтом, за словами Янюка, є фіолетова цибуля.

«Рекомендую використовувати фіолетову. Вона більш така солодкіша. Для соусу краще підійде навпіл. І також її дрібним кубиком розрізаємо. Ось так. Цибулю ще раз ось так подрібнили. І також добавляємо до основної маси. Наступний інгредієнт, друзі, — це томатна паста. 150 г томатної пасти. Добавляємо сюди. Також 75 г соусу херсонський. Соус український або херсонський. Тепер ми сюди добавляємо пів чайної ложки чорного молотого перцю. Обов'язково додаємо сіль. Сіль даємо по смаку або пів чайної ложки. Добавляємо одну чайну ложку цукру і останній штрих, друзі, добавляємо сюди 150 мл холодної води. Тепер вінчиком гарно це все перемішуємо. І ви просто подивіться, яка виходить красота», — розповів він.

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Кулінар зазначає, що треба все дуже добре перемішати, щоби розчинити сіль, цукор, чорний перець.

«Якщо хочете соус трішки рідкіший, добавляйте 200 мл води. Але я вам рекомендую не експериментувати, робити все, як я вам показав, і буде вам щастя», — каже Янюк.

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Як писали «ФАКТИ», раніше Іван Янюк також розповів, як смачно приготувати кабачки у духовці.

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