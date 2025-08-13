Диктатор блефує: Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом та європейськими лідерами

Президент України Володимир Зеленський під час відеозв'язку попередив президента США Дональда Трампа та європейських лідерів про те, що російський диктатор володимир путін блефує.

ВІДЕО ДНЯ

Про це глава української держави заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

«Звичайно, ми обговорили сьогодні ситуацію на полі бою. Я сказав президенту США і всім нашим європейським колегам, що путін блефує. Він намагається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх і зробити вигляд, що санкції не працюють», — розповів Зеленський.

За словами президента, насправді санкції дуже допомагають і б'ють по російській економіці.

РЕКЛАМА

Проте Зеленський визнав, що у росії справді більше зброї, зокрема, артилерії більше втричі. Але водночас у ворога «втричі більше втрат».

На його переконання — поки росія не рухається до миру, слід посилювати тиск і підтримку України.

«Я сказав колегам і президенту США, і європейським друзям, що путін точно не хоче миру. Він хоче окупації нашої держави, і ми всі це дійсно розуміємо. Путін нікого не зможе обдурити. Нам потрібен подальший тиск заради миру, не тільки американських, а й європейських санкцій», — зазначив Зеленський.

РЕКЛАМА

Президент України також заявив, що з президентом США Дональдом Трампом узгоджено 5 основних принципів закінчення війни.



За словами Зеленського, Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки.

«Моя позиція щодо виходу ЗСУ з Донбасу не змінна. Будь-які питання територіальної цілісності не можуть обговорюватися без народу та Конституції України», — сказав президент.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, президент Трамп підкреслив, що обговорення територіальних питань можливе лише з Україною.

Своєю чергою лідер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що Україна готова обговорювати територіальні питання, проте відправною точкою має залишатися лінія фронту.

РЕКЛАМА

В Європі стурбовані тим, як вирішиться доля України, а також європейської безпеки. Тому сьогодні, 13 серпня, напередодні зустрічі Трампа й путіна на Алясці, президент України Володимир Зеленський та лідери європейських країн провели онлайн зустріч з президентом США.

90

Читайте нас у Facebook