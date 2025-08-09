Без корони, але з вином: Меган Маркл будує власну імперію смаку

У публічному житті є жести, які чітко продумані, та ті, які виникають з природних причин. Меган Маркл і принц Гаррі показали, що вони не люблять слідувати сценаріям і встановленим правилам. Це одна з причин, яка спонукала їх будувати своє життя далеко від британської королівської родини, пише видання X Catalunya.cat.

Днями Меган представила своє рожеве вино As Ever врожаю 2024 року. На відміну від вина 2023 року, пляшки вартістю 30 доларів за одиницю, все ще є у продажу. Пропонуються варіанти з трьох, шести або дванадцяти пляшок.

Презентація супроводжувалася відео в Instagram, де вона відкорковує «Пляшку № 1» і виголошує тост. «Поїхали! Перша пляшка на конвеєрі! Піднесімо тост за прекрасний день: наше рожеве вино Napa тепер доступне в As Ever».

Щоб уникнути швидкого розпродажу, як це сталося з першим випуском, бренд опублікував: «Цього разу ми зробили набагато більше, і навіть попри це, воно швидко розпродається! Не пропустіть!» Повідомлення, покликане розпалити бажання.

Нове рожеве вино має вміст алкоголю 13,5%, на один пункт нижче, ніж попереднє. Прозора пляшка з білою етикеткою та золотою облямівкою зберігає свою елегантність. Блідо-рожевий відтінок нагадує про сонячні полудні в Каліфорнії.

На офіційному вебсайті його описують як «ретельно створене Меган, герцогинею Сассекською» та «створене для того, щоб насолоджуватися ним з коханими».

За словами бренду, купаж зберігає гармонію першої версії, але з більш ніжним та незабутнім смаком. Баланс, створений для того, щоб залишитися в пам'яті тих, хто його спробує.

У своїх соціальних мережах Меган подякувала тим, хто підтримав проєкт: «Це підтвердило всю любов, час і зусилля, які наша команда та наш засновник вклали у створення цього напою». Визнання, яке додає близькості.

Цей жест, здається, сигналізує про зміну стратегії. Замість прагнення швидкоплинного успіху, Меган намагається будувати міцні стосунки зі своїми клієнтами. Як завжди, вона робить це по-своєму.

У світі, що оточує Сассексів, кожен крок важливий. Кожна дія, навіть найповсякденніша, є ще однією складовою їхнього публічного наративу.

Нагадаємо, нещодавно Гаррі та Меган з дітьми з'явилися на пляжі, як звичайна каліфорнійська родина, де з задоволенням спостерігали за своїм 6-річним сином Арчі, який брав урок серфінгу.

