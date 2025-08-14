- 17:26 Латвійський депутат Європарламенту підтримав введення місії ООН для моніторингу дотримання прав людини в ТОТ
- 17:14 Хліб подорожчає до 55 гривень за буханку: експерт пояснив, чому це можливо вже цього року
- 16:57 Нацбанк, «Ощадбанк» і «Укрексімбанк» можуть арештувати активи Миколи Лагуна через Лондонський суд, — ЗМІ
- 16:56 Петрожицька не переживе: мережа відреагувала на новину від Полякової
- 16:42 Встигнути все: помічники, які рятують батьків з початком навчального року
- 16:23 Північна Корея постачає росії «рабів»: в яких умовах їх утримують
- 16:07 Розслідував корупцію в «Укрзалізниці», а потім перейшов туди працювати: Олег Постернак про конфлікт інтересів ексдетектива НАБУ
- 16:00 «Це несмак і цинізм»: Валентин Гладких дорікає Петру Порошенку за піджак Canali на зустрічі з військовими
- 15:56 Планують підняти зарплатню до 450 тисяч грн на місяць. Не військовим, а чиновникам: скандал у ВР через зміни у держбюджеті
- 15:31 Без Києва — жодної угоди: віцепрезидент США окреслив червоні лінії для кремля
- 15:28 Понад десять років у неволі: Україна повернула ще 84 бранців
- 15:11 Помідори, мариновані шматочками: яскравий смак літа взимку
Латвійський депутат Європарламенту підтримав введення місії ООН для моніторингу дотримання прав людини в ТОТ
Введення місії ООН для моніторингу дотримання прав людини в ТОТ необхідне для встановлення істини. В інтерв'ю Guildhall депутат Європарламенту від Латвії Мартіньш Стакіс підтримав гуманітарну ініціативу і закликав до посилення санкцій проти росії та збільшення всебічної підтримки України.
Парламентарій заявив: «Дії росії, включаючи етнічні чистки, кампанію вбивств, тортури, масові викрадення дітей та знищення української ідентичності, повинні бути однозначно засуджені всіма». Він також зазначив, що ще в 2022 році латвійський парламент офіційно визнав, що росія вчиняє геноцид проти українського народу.
«росія грубо порушує міжнародне право і повинна нести повну відповідальність за свої дії. Єдиний правильний шлях вперед — це посилення санкцій та збільшення політичної, фінансової та військової підтримки України доти, доки війна росії не буде зупинена. На жаль, є ознаки того, що деякі прагнуть повернутися до „звичного стану речей“ з росією і залишити Україну напризволяще. Це викликає глибоке занепокоєння, і Європа не повинна допустити цього», — додатково наголосив Стакіс.
«Я підтримую заклик до створення місії з виявлення правди. Україна сама проводить важливу роботу з документування військових злочинів росії — я був свідком цього під час свого останнього візиту до України — і винні мають бути притягнуті до відповідальності», — підсумував депутат.
Нагадаємо, 24 червня 2025 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій дії російської федерації проти українців на тимчасово окупованих територіях України визнаються етнічною чисткою. Згідно з пунктом 14 резолюції, росія здійснює етнічну чистку шляхом примусового переміщення, депортації та примусової асиміляції українців на окупованих територіях.5
