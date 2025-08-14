Введення місії ООН для моніторингу дотримання прав людини в ТОТ необхідне для встановлення істини. В інтерв'ю Guildhall депутат Європарламенту від Латвії Мартіньш Стакіс підтримав гуманітарну ініціативу і закликав до посилення санкцій проти росії та збільшення всебічної підтримки України.

Парламентарій заявив: «Дії росії, включаючи етнічні чистки, кампанію вбивств, тортури, масові викрадення дітей та знищення української ідентичності, повинні бути однозначно засуджені всіма». Він також зазначив, що ще в 2022 році латвійський парламент офіційно визнав, що росія вчиняє геноцид проти українського народу.

«росія грубо порушує міжнародне право і повинна нести повну відповідальність за свої дії. Єдиний правильний шлях вперед — це посилення санкцій та збільшення політичної, фінансової та військової підтримки України доти, доки війна росії не буде зупинена. На жаль, є ознаки того, що деякі прагнуть повернутися до „звичного стану речей“ з росією і залишити Україну напризволяще. Це викликає глибоке занепокоєння, і Європа не повинна допустити цього», — додатково наголосив Стакіс.

«Я підтримую заклик до створення місії з виявлення правди. Україна сама проводить важливу роботу з документування військових злочинів росії — я був свідком цього під час свого останнього візиту до України — і винні мають бути притягнуті до відповідальності», — підсумував депутат.

Нагадаємо, 24 червня 2025 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій дії російської федерації проти українців на тимчасово окупованих територіях України визнаються етнічною чисткою. Згідно з пунктом 14 резолюції, росія здійснює етнічну чистку шляхом примусового переміщення, депортації та примусової асиміляції українців на окупованих територіях.

