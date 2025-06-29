Наймасовіше викрадення дітей з часів Другої світової: ЗМІ назвали шокуючі цифри воєнних злочинів рф

Коли в лютому 2022 року російські війська почали вторгнення, дітей викрадали з дитячих будинків, з окупованих міст після смерті батьків або під примусом безпосередньо з родин. Попри те, що суд в Гаазі видав за цей злочин ордер на арешт путіна, росія відхилила вимоги про повернення маленьких українців, а один з її офіційних представників звинуватив Київ в «інсценуванні шоу на тему зниклих дітей» під час нещодавніх переговорів про перемир'я в Туреччині.

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Дослідник Єльського університету Натаніель Реймонд називає депортацію українських дітей до росії «воєнним злочином».

«Забирати дитину з однієї етнічної або національної групи і віддавати її іншій етнічній або національній групі — це військовий злочин», — заявив експерт виданню Guardian.

Група експертів Єльського університету оцінює, що загалом зникли безвісти 35 000 дітей, які перебувають на окупованих територіях і в росії. За даними української організації, повернулися лише 1366 дітей. Реймонд називає цю депортацію найбільшою акцією викрадення дітей з часів Другої світової війни. Зі свідчень нещодавно повернутих дітей випливає, що в російських таборах вони проходили військовий вишкіл і їх карали за те, що вони розмовляли українською мовою, пише The Guardian.

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Так, в інтерв'ю газеті одна мати розповіла про драматичне порятунок своїх двох дітей-підлітків, які майже пів року утримувалися в таборі в росії.

«Ви не можете уявити моїх емоцій… Мої діти — це все, що у мене є», — сказала Наталія з Херсонщини.

Наприкінці 2022 року українські війська звільнили рідне місто жінки, але її діти були в таборі по той бік лінії фронту, і росія не дозволяла їм повернутися додому. Зрештою за допомогою української організації Наталія отримала паспорт та українські документи, що посвідчують особу, для своїх дітей. Потім вона самостійно перетнула кордон і дісталася російського міста Анапа на північному узбережжі Чорного моря, проходячи через численні прикордонні контрольно-пропускні пункти, де їй доводилося пояснювати російським солдатам, чому вона перебуває в країні.

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Вона подорожувала шість днів серед обстрілів, перш ніж нарешті возз'єдналася зі своїми дітьми в лютому 2023 року.

Завдяки ретельному вивченню російських баз даних, офіційних документів, родинних зв'язків і навіть супутникових знімків російських об'єктів, офіційних будівель та інших джерел, команда Єльського університету змогла встановити особи тисяч дітей.

Активісти побоюються, що багато дітей зникнуть у російській системі усиновлення, де нещодавно було змінено закони, щоб дозволити російським громадянам усиновлювати та виховувати українських дітей.

Реймонд каже, що дітей використовують як розмінну монету в переговорах.

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«Коли росіяни починали, вони думали, що швидко переможуть, тому ця програма була розгорнута не для того, щоб забрати цих дітей і утримувати їх, а для того, щоб русифікувати Україну. Але оскільки ситуація швидко погіршилася, їм довелося перейти від фази приховування відповідальності до використання цих дітей як заручників, щоб отримати перевагу в переговорах», — каже він.

Адміністрація Трампа в США в лютому припинила фінансування Конфліктної обсерваторії Єльського університету, затверджене Конгресом. Вона дала вказівку передати всі дослідження та дані українським організаціям та Європолу, агентству ЄС з питань правоохоронної діяльності. В результаті цього дослідницька група Єльського університету має закритися 1 липня.

Раніше мешканка Херсонської області Світлана Попова розповіла «ФАКТАМ», як зуміла повернути з росії доньку, яку обманом вивезли туди колаборантка зі своїм коханцем, російським солдатом.

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