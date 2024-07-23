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«Застосовують різні методи»: росіяни змушують українців їхати з окупованих територій до рф

20:03 27 липня 2024
військові

росія продовжує політику зміни населення на тимчасово окупованих територіях України. Саме тому вороги почали агітувати місцевих мешканців виїжджати на територію росії та вже там отримувати житлові сертифікати в далеких регіонах імперії. Мотивують покидати рідну країну та їхати до рф нібито з міркувань безпеки, але загальна ціль очевидна — виселити з регіону якнайбільше українців, повідомляє Центр національного спротиву.

«Росіяни застосовують різні методи виселення українців — від примусової депортації до фінансового заохочення», — кажуть у центрі.

Натомість ворог завозить до тимчасово окупованих українських територій своїх спеціалістів, які є більш лояльними до кремля, чим змінює демографічний склад населення.

«Центр національного спротиву закликає повідомляти про розміщення ворога, аби пришвидшити деокупацію регіону», — повідомляють у центрі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, за даними британської розвідки, росія насаджує русифікацію на окупованих українських територіях.

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