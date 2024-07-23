«Застосовують різні методи»: росіяни змушують українців їхати з окупованих територій до рф

росія продовжує політику зміни населення на тимчасово окупованих територіях України. Саме тому вороги почали агітувати місцевих мешканців виїжджати на територію росії та вже там отримувати житлові сертифікати в далеких регіонах імперії. Мотивують покидати рідну країну та їхати до рф нібито з міркувань безпеки, але загальна ціль очевидна — виселити з регіону якнайбільше українців, повідомляє Центр національного спротиву.

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«Росіяни застосовують різні методи виселення українців — від примусової депортації до фінансового заохочення», — кажуть у центрі.

Натомість ворог завозить до тимчасово окупованих українських територій своїх спеціалістів, які є більш лояльними до кремля, чим змінює демографічний склад населення.

«Центр національного спротиву закликає повідомляти про розміщення ворога, аби пришвидшити деокупацію регіону», — повідомляють у центрі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, за даними британської розвідки, росія насаджує русифікацію на окупованих українських територіях.

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