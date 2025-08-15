«Динамо» отримало останнього суперника на шляху до основного раунду єврокубків

Чемпіон України київське «Динамо», яке вилетіло з Ліги чемпіонів від кіпрського «Пафоса», дізналося свого суперника в раунді плей-оф кваліфікації Ліги Європи. Ним став найсильніший клуб Ізраїлю «Маккабі» з Тель-Авіва, який двічі обіграв колишню «жертву» киян — мальтійський «Хамрун Спартанс» (2:1 у гостях, 3:1 на своєму полі).

ВІДЕО ДНЯ

При цьому обидві зустрічі команди Олександра Шовковського відбудуться на нейтральних полях. 21 серпня «Маккабі», який тренує сербський фахівець Жарко Лазетич, прийме динамівців у сербському місті Бачка-Топола (початок — о 19:00), а 28 серпня — команди зіграють у польському Любліні (21:00).

До речі, нинішнього єврокубкового сезону колектив із Тель-Авіва грав зі ще одним опонентом «Динамо» — кіпрським «Пафосом», вилетівши від острів'ян із кваліфікації Ліги чемпіонів (1:1 на виїзді, 0:1 на своєму полі).

У колишні роки «Динамо» та «Маккабі» перетиналися один з одним у єврокубках чотири рази, здобувши по одній перемозі (1:0 та 0:2 у 2015-му) і двічі зігравши внічию (1:1 та 3:3 у 2011-му).

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що у разі успішного проходження ізраїльського бар'єру «Динамо» вийде до основного раунду Ліги Європи, а у разі невдачі — до основного турніру Ліги конференцій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» програв у серії пенальті «Панатінаїкосу» та вилетів до Ліги конференцій.

Фото ФК «Маккабі» (Тель-Авів)

РЕКЛАМА

11

Читайте нас у Facebook