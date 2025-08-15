- 10:25 «Якщо зустріч буде погана, я нікому не дзвонитиму»: що сказав Трамп про саміт на Алясці
- 10:01 У Кабміні готують нові пенсії: кому доплатять і скільки
- 09:57 Завдали збитки державі на 10 млн грн: генпрокурор оголосив про 19 підозр в Чернівецькій області
- 09:46 Бюджетно, екологічно, ефективно: лайфгаки з содою для дому та краси
- 09:44 «Динамо» отримало останнього суперника на шляху до основного раунду єврокубків
- 09:25 Більше ніж 90 шахедів і ракети: нічна атака накрила Харківщину і Чернігівщину, в Сумах палає АЗС
- 09:05 Пенсіонерів дозволили «призивати» в «Армію відновлення»: скільки обіцяють платити
- 08:41 Україна атакує глибоко в тилу: ЗСУ вдарили по російському порту, збили Су-30СМ і вдарили по Єнакієвому
- 08:16 Фінансовий успіх Овнів, цікава пропозиція Козерогам та несподіванка для Риб: гороскоп на 15 серпня
- 07:11 Невідомі дрони атакували російське місто Сизрань: у районі НПЗ почалася пожежа
- 06:13 «Більша частина життя позаду»: 50-річний Леонардо Ді Капріо прокоментував свій вік
- 00:12 «Шахтар» без вилучених футболіста та тренера прикро поступився у серії пенальті «Панатинаїкосу»: відеоогляд матчу
Завдали збитки державі на 10 млн грн: генпрокурор оголосив про 19 підозр в Чернівецькій області
Починаючи з липня прокурори Чернівецької області провели три масові реалізації. У двох попередніх встановлено 33 млн грн збитків бюджету та вручено 19 підозр. 14 липня відбувся наступний етап. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
«Черговий етап: 15 підозр і понад 10 млн грн збитків бюджету. Окремо 3,2 млн грн за недостовірне декларування. Серед підозрюваних черговий сільський голова, керівники державних і комунальних підприємств, посадовці та підрядники», — розкрив результати роботи Кравченко.
За словами Генпрокурора, викрито схеми з привласнення бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, службову недбалість та недостовірне декларування.
Оборудки на закупівлях
- Директор КП «Міськсвітло» та керівник приватної компанії — розтрата бюджетних коштів на освітлювальному обладнанні за завищеними цінами.
- Колишній т.в.о. керівника тролейбусного управління — переплата за електроенергію.
- Ексочільник департаменту ЖКГ Чернівецької міськради та начальник відділу технагляду: розтрата коштів на ремонті злітно-посадкової смуги.
- В.о. Тереблеченського сільського голови-переплата на ремонті укриття.
Злочини проти довкілля
- Начальник служби очисних споруд КП «Чернівціводоканал» та п’ятеро майстрів: забруднення водойми стоками.
- Ексдиректор НПП «Хотинський» — під виглядом будівництва дороги погодив незаконну вирубку дерев на території парку.
Службова недбалість
- Начальник лабораторії будівельної компанії: сертифікував неякісний бетон для ремонту міжнародної траси.
Недостовірне декларування
- Посадовець Берегометської селищної ради приховав у деклараціях за 2022−2023 роки квартиру в Києві.
Як повідомляли «ФАКТИ», прокуратура викрила масштабні схеми з неправомірним нарахуванням «бойових».24
Читайте нас у Facebook
Близнюкам — «Паж мечів» та пильність, Терезам — «Правосуддя» та перевірка на чесність: Таро-прогноз на 15 серпня