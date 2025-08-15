41.10 / 41.65 48.04 / 48.70
Україна

Завдали збитки державі на 10 млн грн: генпрокурор оголосив про 19 підозр в Чернівецькій області

9:57 15 серпня 2025
Прокуратура Чернівецької області

Починаючи з липня прокурори Чернівецької області провели три масові реалізації. У двох попередніх встановлено 33 млн грн збитків бюджету та вручено 19 підозр. 14 липня відбувся наступний етап. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

«Черговий етап: 15 підозр і понад 10 млн грн збитків бюджету. Окремо 3,2 млн грн за недостовірне декларування. Серед підозрюваних черговий сільський голова, керівники державних і комунальних підприємств, посадовці та підрядники», — розкрив результати роботи Кравченко.

За словами Генпрокурора, викрито схеми з привласнення бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, службову недбалість та недостовірне декларування.

Оборудки на закупівлях

  • Директор КП «Міськсвітло» та керівник приватної компанії — розтрата бюджетних коштів на освітлювальному обладнанні за завищеними цінами.
  • Колишній т.в.о. керівника тролейбусного управління — переплата за електроенергію.
  • Ексочільник департаменту ЖКГ Чернівецької міськради та начальник відділу технагляду: розтрата коштів на ремонті злітно-посадкової смуги.
  • В.о. Тереблеченського сільського голови-переплата на ремонті укриття.

Злочини проти довкілля

  • Начальник служби очисних споруд КП «Чернівціводоканал» та п’ятеро майстрів: забруднення водойми стоками.
  • Ексдиректор НПП «Хотинський» — під виглядом будівництва дороги погодив незаконну вирубку дерев на території парку.

Службова недбалість

  • Начальник лабораторії будівельної компанії: сертифікував неякісний бетон для ремонту міжнародної траси.

Недостовірне декларування

  • Посадовець Берегометської селищної ради приховав у деклараціях за 2022−2023 роки квартиру в Києві.

Як повідомляли «ФАКТИ», прокуратура викрила масштабні схеми з неправомірним нарахуванням «бойових».

24

