Нова контрабандна схема на сої: 1,5 млрд грн за вантаж без накладних і депозиту, — нардеп

13:24 15 серпня 2025
контрабандна схема на сої

12 серпня Одеська митниця пропустила судно з партією сої в митному режимі «Переробка за межі митної території». Народний депутат Мар'ян Заблоцький, коментуючи цей кейс, розповів, що ТОВ «АЛТЕКС ГРУПП» оформила на митниці 100 тис. тонн сої вартістю 1,5 млрд грн.

«Дійсно, можу підтвердити, що ТОВ „АЛТЕКС ГРУПП“ намагається експортувати підозрілі обсяги сої. Інших культур у митному оформленні наразі не бачу. Якщо ЗМІ повідомляли про 6 тис. тонн, то я бачу замитнення на 100 тис. тонн на 1,5 млрд грн! І жодної податкової накладної за останні три роки, яка б підтверджувала придбання сої цим експортером, немає. Це дає підстави вважати, що операції проводяться за сумнівними схемами», — написав нардеп на своїй сторінці у соцмережі.

12 червня низка ЗМІ повідомила, що маловідома ТОВ «АЛТЕКС ГРУПП» нібито вперше знайшла лазівку для вивезення кукурудзи та сої. Якщо цю схему вдасться провернути, ці 1,5 млрд грн за українську сою в Україну не повернуться — вони осядуть на рахунках покупця, компанії AL TAZAMAIDAN FZ — LLC.

За законом, щоб вивезти агропродукцію, експортрети зобовʼязані внести депозит — грошову гарантію, яка забезпечує повернення валютної виручки в Україну після експорту. «АЛТЕКС ГРУПП» цього не зробила і намагається відправити сою під виглядом «тимчасового вивезення на перероблювання».

«Сірі» експортери масово використовують агропродукцію для відмивання коштів і виведення валюти за кордон. Обсяг таких операцій уже перевищив шокуючі $ 8 млрд, і соя — на першому місці. Щоб це зупинити, нагадав Заблоцький, Рада ухвалила закон про 10% мита на експорт сої.

«Сподіваюсь, закон скоро буде підписаний і нарешті завершить цей багаторічний цирк із соєвими акробатами», — написав Заблоцький.

Нагадаємо, нещодавно СБУ влаштувала «шмон» на чотирьох митницях.

