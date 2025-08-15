- 13:39 Печінка, яка тане в роті: шеф ділиться несподіваним поєднанням
- 13:24 Нова контрабандна схема на сої: 1,5 млрд грн за вантаж без накладних і депозиту, — нардеп
- 13:21 Місце тримають в секреті: США готують саміт з путіним і Зеленським
- 13:02 Легендарний воротар розлучився з матір'ю своїх дітей після 26 років стосунків
- 12:58 Курорт перетворився на попелище: росіяни знищили найбільший аквапарк Херсонщини
- 12:40 На сцену виходить Венера: які знаки Зодіаку несподівано розбагатіють до кінця серпня
- 12:25 «Армія зробить з тебе чоловіка, синку!»: як американський король рок-н-ролу Елвіс Преслі опинився на службі в танковій дивізії США в Західній Німеччині
- 12:10 Від газових угод до антикорупційних скандалів: російські ЗМІ масово цитують Тимошенко
- 12:01 Недарма Трамп обмовився за Фрейдом: аналітик про те, чому зараз путін далекий від «Мюнхена»
- 11:41 Коли і як копати картоплю, щоб не втратити половину врожаю: перевірений спосіб і поради
- 11:24 Аляска, літій і санкції: що Трамп запропонує путіну на саміті
- 10:59 У США неспокійно: перед самітом Трампа і путіна на Алясці спалахнув мітинг на підтримку України
12 серпня Одеська митниця пропустила судно з партією сої в митному режимі «Переробка за межі митної території». Народний депутат Мар'ян Заблоцький, коментуючи цей кейс, розповів, що ТОВ «АЛТЕКС ГРУПП» оформила на митниці 100 тис. тонн сої вартістю 1,5 млрд грн.
«Дійсно, можу підтвердити, що ТОВ „АЛТЕКС ГРУПП“ намагається експортувати підозрілі обсяги сої. Інших культур у митному оформленні наразі не бачу. Якщо ЗМІ повідомляли про 6 тис. тонн, то я бачу замитнення на 100 тис. тонн на 1,5 млрд грн! І жодної податкової накладної за останні три роки, яка б підтверджувала придбання сої цим експортером, немає. Це дає підстави вважати, що операції проводяться за сумнівними схемами», — написав нардеп на своїй сторінці у соцмережі.
12 червня низка ЗМІ повідомила, що маловідома ТОВ «АЛТЕКС ГРУПП» нібито вперше знайшла лазівку для вивезення кукурудзи та сої. Якщо цю схему вдасться провернути, ці 1,5 млрд грн за українську сою в Україну не повернуться — вони осядуть на рахунках покупця, компанії AL TAZAMAIDAN FZ — LLC.
За законом, щоб вивезти агропродукцію, експортрети зобовʼязані внести депозит — грошову гарантію, яка забезпечує повернення валютної виручки в Україну після експорту. «АЛТЕКС ГРУПП» цього не зробила і намагається відправити сою під виглядом «тимчасового вивезення на перероблювання».
«Сірі» експортери масово використовують агропродукцію для відмивання коштів і виведення валюти за кордон. Обсяг таких операцій уже перевищив шокуючі $ 8 млрд, і соя — на першому місці. Щоб це зупинити, нагадав Заблоцький, Рада ухвалила закон про 10% мита на експорт сої.
«Сподіваюсь, закон скоро буде підписаний і нарешті завершить цей багаторічний цирк із соєвими акробатами», — написав Заблоцький.
Нагадаємо, нещодавно СБУ влаштувала «шмон» на чотирьох митницях.20
Близнюкам — «Паж мечів» та пильність, Терезам — «Правосуддя» та перевірка на чесність: Таро-прогноз на 15 серпня