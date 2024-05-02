Народний депутат Мар’ян Заблоцький пропонує додати до законопроєкту про розмитнення авто через «Дію» дозвіл на масове ввезення в Україну автомобільного непотребу без будь-яких перевірок технічного стану. Про це пишуть «Подробиці».

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«Народний депутат Мар’ян Заблоцький намагається дозволити ввозити в Україну без будь-яких перевірок автомобільний мотлох, який заборонений до руху в ЄС та США через незадовільний технічний стан і небезпечність для водіїв та пасажирів. Як стало відомо, відповідні поправки Заблоцький пропонує додати у прийнятий за основу законопроєкт 10380 про розмитнення авто через «Дію», — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, суть ідеї колег депутата по фракції та Мінцифри полягала у спрощенні процедури саме розмитнення авто, а не у скасуванні перевірок технічного стану.

«Раніше спроби нардепа запровадити безконтрольне ввезення автомобілів шляхом внесення ним законопроектів 9460 та 9210 вчасно зупинили у комітетах з питань економічної політики та з питань правоохоронної діяльності, а в Уряді надали висновок, що такі ідеї Мар’яна Заблоцького зашкодять як європейській інтеграції України, економіці, так і безпеці дорожнього руху», — йдеться в матеріалі.

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Зокрема Мінекономіки у висновку на законопроект Заблоцького 9460 підкреслило, що його прийняття негативно впливатиме на виконання Україною зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію, оскільки запровадження одностороннього визнання результатів оцінки відповідності, проведених в державах-членах ЄС, нівелює досягнуті результати в рамках переговорного процесу стосовно укладення Угоди про «промисловий безвіз» у перших пріоритетних секторах промислової продукції — машин. Що стосується наслідків для громадян та бізнесу, то їх Мінекономіки констатувало дуже просто — підвищення цін на авто.

Також Міністерство зазначало, що реєстрація транспортного засобу в країнах, де застосовуються мінімальні вимоги безпеки, не може бути прирівняна до здійснення оцінки відповідності вимогам, що діють в Україні. Тобто, проект 9460 міг призвести до зростання ДТП на дорогах.

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Втім, Заблоцький знов намагається проштовхнути ті ж пропозиції — тепер вже до законопроекту 10380.

Як відомо, у країнах ЄС та США основними причинами зняття з обліку та продажу автомобіля є те, що вони мають великий пробіг або потрапили у ДТП. Часто через великий пробіг в цих автомобілях ще до того, як вони потрапляють в Україну, замінюють двигуни, вирізають каталітичні нейтралізатори та сажеві фільтри в зв’язку з виходом їх з ладу. Отже, автомобіль, який в свій час стояв на обліку в ЄС або США, та автомобіль, який потім потрапив в Україну — це абсолютно різні автомобілі за параметрами безпеки та екології.

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Таким чином, у разі ухвалення поправок Заблоцького, в Україну масово ввозитимуть транспортні засоби, які не відповідають вимогам технічного регламенту, і які без проходження процедури сертифікації або будь-якої перевірки технічного стану транспортного засобу, будуть ставитися на облік та допускатися до участі у дорожньому русі, що спричинить збільшення кількості ДТП на дорогах України, адже фактично технічний стан не контролюватиметься.

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