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СБУ влаштувала «шмон» на чотирьох митницях: із чим це пов'язано та що з'ясувалося (фото)
СБУ, яка раніше разом з ДБР затримала одного з головних митників на Прикарпатті, який вимагав хабарі з імпортерів, спільно з Держбюро розслідувань, Офісом генпрокурора, Нацполіцією та БЕБ викрила злочинні схеми на митниці у чотирьох областях України
В Службі безпеки зазначили, що протягом доби в столиці був затриманий високопосадовиць Державної митної служби, а також заблоковані оборудки одразу у трьох прикордонних областях.
Затриманий в Києві — заступник директора Департаменту міжнародної взаємодії митної служби, який «заробляв» на ухилянтах та іноземних мігрантах. Силовики задокументували, яка він пропонував за гроші свої послуги військовозобов'язаним та оформлював їх «публічними дипломатами» у одне із столичних громадських об’єднаннь, що працює від імені відомої міжнародної організації.
«Чиновник підозрюється в отриманні хабарів від нелегальних мігрантів з Близького Сходу, які планували виїхати до Євросоюзу. За різні суми він обіцяв нелегалам сприяння в уникненні депортації та безперешкодному виїзді до ЄС. Наразі посадовцю та його спільнику-„посереднику“ готуються підозри одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України», — йдеться у повідомленні.
Стосовно інших спецоперацій на митницях, то в Одесі викрито чотирьох посадовців управління боротьби з контрабандою місцевої митниці, які вимагали гроші з підприємців за нестворення штучних перешкод під час вивезення товарів з України. А у посадовців одного з митних постів, які брали хабарі за митне оформлення продукції без сплати митних платежів, проведено обшуки.
На Волині посадовці регіональної митниці безпідставно оформлювали безмитний імпорт іноземних авто, чим завдали збитків державному бюджету на щонайменше 2,7 млн грн.
А на Буковині посадовці митниці сприяли контрабандному вивезенню до ЄС понад 250 ящиків цигарок на загальну суму 11 млн грн.
В СБУ зазначають, що лише за перше півріччя 2025 року було складено 113 адмінпротоколів про порушення митних правил, за результатами яких у державний бюджет донараховано понад 157 млн грн. Також було вилучено предметів контрабанди на понад 62 млн грн.
Наразі триває розслідування, за фактами, викритими у столиці та трьох областях України, відкриті кримінальні провадження за низкою статей: ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період); ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою); ст. 369−2 (зловживання впливом); ч. 3 ст. 201−3 (контрабанда товарів); ст. 190 (шахрайство); ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що рік тому СБУ також звітувала про затримання на митниці. Зокрема, правоохоронці навідувалися до начальника антикорупційного департаменту Держмитслужби.
Фото СБУ68
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