СБУ влаштувала «шмон» на чотирьох митницях: із чим це пов'язано та що з'ясувалося (фото)

СБУ, яка раніше разом з ДБР затримала одного з головних митників на Прикарпатті, який вимагав хабарі з імпортерів, спільно з Держбюро розслідувань, Офісом генпрокурора, Нацполіцією та БЕБ викрила злочинні схеми на митниці у чотирьох областях України

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В Службі безпеки зазначили, що протягом доби в столиці був затриманий високопосадовиць Державної митної служби, а також заблоковані оборудки одразу у трьох прикордонних областях.

Затриманий в Києві — заступник директора Департаменту міжнародної взаємодії митної служби, який «заробляв» на ухилянтах та іноземних мігрантах. Силовики задокументували, яка він пропонував за гроші свої послуги військовозобов'язаним та оформлював їх «публічними дипломатами» у одне із столичних громадських об’єднаннь, що працює від імені відомої міжнародної організації.

Фото СБУ

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«Чиновник підозрюється в отриманні хабарів від нелегальних мігрантів з Близького Сходу, які планували виїхати до Євросоюзу. За різні суми він обіцяв нелегалам сприяння в уникненні депортації та безперешкодному виїзді до ЄС. Наразі посадовцю та його спільнику-„посереднику“ готуються підозри одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

Стосовно інших спецоперацій на митницях, то в Одесі викрито чотирьох посадовців управління боротьби з контрабандою місцевої митниці, які вимагали гроші з підприємців за нестворення штучних перешкод під час вивезення товарів з України. А у посадовців одного з митних постів, які брали хабарі за митне оформлення продукції без сплати митних платежів, проведено обшуки.

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Фото СБУ

На Волині посадовці регіональної митниці безпідставно оформлювали безмитний імпорт іноземних авто, чим завдали збитків державному бюджету на щонайменше 2,7 млн грн.

А на Буковині посадовці митниці сприяли контрабандному вивезенню до ЄС понад 250 ящиків цигарок на загальну суму 11 млн грн.

В СБУ зазначають, що лише за перше півріччя 2025 року було складено 113 адмінпротоколів про порушення митних правил, за результатами яких у державний бюджет донараховано понад 157 млн грн. Також було вилучено предметів контрабанди на понад 62 млн грн.

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Наразі триває розслідування, за фактами, викритими у столиці та трьох областях України, відкриті кримінальні провадження за низкою статей: ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період); ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою); ст. 369−2 (зловживання впливом); ч. 3 ст. 201−3 (контрабанда товарів); ст. 190 (шахрайство); ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що рік тому СБУ також звітувала про затримання на митниці. Зокрема, правоохоронці навідувалися до начальника антикорупційного департаменту Держмитслужби.

Фото СБУ

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