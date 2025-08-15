Хоче, щоб була як Ольга Куриленко: Джефф Безос має намір запропонувати роль «дівчини Бонда» своїй дружині

У Голлівуді ходять чутки, що мільярдер Джефф Безос не тільки відпочиває на Лазуровому березі разом з голлівудськими знаменитостями, але й іноді «грається у зйомки кіно».

Справа в тому, що один з найбагатших людей у світі «одержимий» ідеєю запропонувати своїй 55-річній дружині Лорен Санчес роль дівчини Джеймса Бонда у майбутньому перезавантаженні франшизи. Про це розповів журналіст Роб Шутер у розсилці на платформі Substack.

За словами інсайдера, Джефф божеволіє від Лорен і готовий заплатити будь-які гроші, щоб здійснити задумане: «Це не просто якась роль у блокбастері. Він хоче бачити її на екрані — і крапка». Ідею вже прокоментував і один із керівників студії Amazon MGM Studios, яка займається розробкою майбутньої картини: «Так, вона не актриса, але вона муза Джеффа. А коли ти витрачаєш 8 млрд доларів, ти отримуєш те, що хочеш» (2021 року компанія Amazon Безоса купила MGM з правами на фільми про Бонда).

Варто зазначити, що донедавна головною претенденткою на роль дівчини Бонда вважалася 27-річна Сідні Суїні. Режисер Дені Вільнев особисто підтримував її кандидатуру, відзначаючи «надзвичайний талант», відмінну фізичну форму та привабливу зовнішність. Сам Безос теж, зважаючи на все, схвалював цей варіант — Суїні була серед гостей на його весіллі у Венеції і запустить бренд спідньої білизни за його підтримки.

Хто зіграє нового агента 007, наразі невідомо. Серед фаворитів — Аарон Тейлор-Джонсон, Джеймс Нортон, Джейкоб Елорді, Том Холланд і Харріс Дікінсон. За всю історію Бонда його подругами на екрані ставали Єва Грін, Холлі Беррі, Ольга Куриленко, Леа Сейду, Урсула Андресс, Моніка Беллуччі та інші.

Нагадаємо, що один із найбагатших людей планети, власник аерокосмічної компанії Blue Origin та газети The Washington Post Джефф Безос та телеведуча Лорен Санчес разом з 2019 року. Пара побралася в 2023 році, а нещодавно зіграла весілля, яке назвали «весіллям століття»: на урочистості було близько 250 гостей, наречена змінила кілька суконь і продемонструвала каблучку з діамантом у 45 каратів, а як подарунок наречений навіть подумував купити для коханої видання. Пара провела медовий місяць у Сен-Тропі, а потім вирушила на Ібіцу, де влаштувала подвійне побачення з Леонардо Ді Капріо та його дівчиною Вітторією Черетті та потанцювала у популярному нічному клубі.

Нагадаємо, що актор Леонірдо Ді Капріо теж часто буває гостем на яхті Джеффа Безоса.

