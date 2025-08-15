- 21:03 Спека в будинку нестерпна: простий та ефективний спосіб охолодження
- 20:34 З честю та гідністю виконував свій військовий обов’язок: у бою на Харківщині загинув 26-річний сапер з Вінниччини
- 20:23 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 20:07 Джем із дині: ароматні ласощі, які сподобаються кожному
- 19:58 Гладке, блискуче, здорове: правда і міфи про оливкову олію для волосся
- 19:43 «Прорив» росіян під Добропіллям: експерт розповів, що відбувається і яка мета у ворога
- 19:31 На Закарпатті зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда: подробиці від УЗ
- 18:59 Дівам — «Відлюдник» і пошук відповідей, Ракам — «Сонце» і прорив у справах: Таро-прогноз на 16 серпня
- 18:31 «Брехня, хаос і провали в комунікації»: Жорін про загрозу прориву на Покровському напрямку
- 18:23 Україна ризикує втратити Донеччину на переговорах путіна та Трампа, — ЗМІ
- 18:06 Удар по центру Сум: пошкоджено цивільну інфраструктуру, працюють рятувальники
- 17:50 Військові не отримають гроші, які влада хоче забрати у Києва, — Береза
Спека в будинку нестерпна: простий та ефективний спосіб охолодження
Літня спека може перетворити ваш дім на справжню духовку. Особливо важко це витримати вночі, коли нічим дихати, і сон перетворюється на боротьбу за виживання. Не у всіх є кондиціонер, а вентилятори лише ганяють гаряче повітря. Є метод, який не вимагає жодних технологій чи витрат. Все, що вам потрібно, це… волога ганчірка та відкрите вікно, пише Zielony Ogrodek.
Це працює за принципом випаровування води, яка поглинає тепло з навколишнього середовища. Волога тканина діє як охолоджувальний бар'єр — гаряче зовнішнє повітря проходить через неї та охолоджується. Ефект можна порівняти з мініатюрним випарним кондиціонером, але без електрики та шуму.
Щоб досягти найкращих результатів, пам’ятайте кілька простих правил.
Виберіть легку, водопоглинальну тканину, таку як бавовняне простирадло або махровий рушник. Замочіть тканину в холодній воді, відіжміть зайву воду, але не пересушуйте її. Повісьте її у відкритому вікні так, щоб вона вільно покривала всю поверхню та дозволяла повітрю циркулювати.
Встановіть вентилятор, якщо він у вас є, щоб направити повітря через мокру тканину в кімнату. Тканина повинна бути надійно закріплена, щоб запобігти її сповзанню на підвіконня чи радіатор.
Всього за кілька хвилин температура в кімнаті значно падає, а повітря стає приємно вологим і більш стерпним. Це особливо цінно вночі, коли прохолодніші умови допомагають швидше заснути.
Процес випаровування — це природне явище, яке використовується тисячі років. Вода, перетворюючись на пару, поглинає тепло з навколишнього середовища, тим самим знижуючи температуру повітря. У сухому та спекотному кліматі цей метод працює найкраще, але він також може принести справжнє полегшення і у нашій місцевості.
Якщо ви хочете посилити ефект, використовуйте крижану воду або додайте кілька кубиків у миску, в якій ви замочуєте тканину. Повісьте тканину ввечері або рано вранці, коли на вулиці прохолодніше — це сприятиме природній циркуляції повітря. Закрийте інші вікна, особливо ті, що виходять на південь, щоб мінімізувати сонячне нагрівання.
Хоча це може здатися дещо примітивним, цей простий трюк працює напрочуд добре. Більше того, він безкоштовний, не потребує електрики та може використовуватися майже в будь-якому будинку — навіть на верхньому поверсі.
Нагадаємо кілька простих порад, які допоможуть врятуватися в пекельну спеку.26
Читайте нас у Facebook