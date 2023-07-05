Зменшіть кількість постільної білизни: як заснути, коли навіть вночі спекотно

Спекотна погода може змусити нас відчувати себе трохи млявими протягом дня. Це тому, що ми витрачаємо більше енергії, щоб регулювати нашу внутрішню температуру. Але якщо ваш сон порушується вночі, намагайтеся не дрімати вдень. Коли спекотно, сонливість може бути дорогоцінною — збережіть її для сну, пише bbc.com/news і ділиться дієвими лайфхаками, як заснути, коли на вулиці спека навіть вночі.

Дотримуйтесь розпорядку дня. Спекотна погода може спонукати вас змінити свої звички. Не робіть цього. Це може порушити сон. Намагайтеся дотримуватися звичного часу відходу до сну та розпорядку дня. Робіть те, що ви зазвичай робите перед сном. Вживайте заходів, щоб у вашій спальні було якомога прохолодніше вночі. Вдень закривайте штори або жалюзі, щоб сонце не потрапляло всередину. Переконайтеся, що ви закриваєте вікна на сонячній стороні будинку, щоб не пропускати гаряче повітря. Відкривайте всі вікна перед сном, щоб провітрити приміщення.

Зменшіть кількість постільної білизни, але тримайте під рукою ковдри. Тонкі бавовняні простирадла вбирають піт. Якою б спекотною не була ваша спальня, ваш температура тіла вночі знизиться. Ось чому ми іноді прокидаємося з відчуттям холоду. У спекотну погоду, особливо коли вона волога, корисно використовувати навіть невеликий вентилятор. Він сприяє випаровуванню поту і полегшує тілу регулювання внутрішньої температури.

Якщо у вас немає вентилятора, спробуйте замість нього наповнити пляшку крижаною водою. Або ж охолодіть шкарпетки в холодильнику і вдягніть їх. Охолодження ніг знижує загальну температуру шкіри та тіла.

Пийте достатню кількість води протягом дня, але уникайте пити дуже велику кількість перед сном. Будьте обережні з безалкогольними напоями. Багато з них містять велику кількість кофеїну, який стимулює центральну нервову систему і змушує нас відчувати себе більш бадьорими.

Уникайте також вживання занадто великої кількості алкоголю. Багато людей п'ють більше, коли погода спекотна. Алкоголь може допомогти нам заснути, але він сприяє ранньому ранковому пробудженню і погіршенню якості сну в цілому.

Якщо вам важко заснути, встаньте і зробіть щось заспокійливе. Спробуйте почитати, щось написати або навіть скласти шкарпетки. Тільки не грайте на телефоні або у відеоігри — синє світло робить нас менш сонливими та стимулює активність.

Діти зазвичай досить міцно сплять — але вони можуть бути дуже чутливими до змін у сімейному «настрої» та розпорядку дня. Переконайтеся, що звичний час відходу до сну та купання не змінюється лише тому, що за вікном тепло.

Нагадаємо поради лікаря, як витримати аномальну спеку.

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