Я помилялася: відома танцівниця про друге розлучення

Популярна танцівниця та хореограф, постійна учасниця проєкту «Танці з зірками» Олена Шоптенко, яка звернулася до мережі, поділилася особистими переживаннями. Олена відверто зізналася, що декілька років тому пережила друге розлучення. Про це вона розповіла у проєкті «Марічка». Нагадаємо, першим чоловіком Шоптенко був танцівник та воїн Дмитро Дикусар. Другим чоловіком — підприємець Олексій Іванов. Від нього Олена має сина Олексія. Зараз танцівниця разом з сином живе за кордоном та вивчає зцілення тіла за допомогою танцю.

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«Для когось — це може бути статусом чи ярликом, — поділилася думками Олена. — Для мене — це частина мого досвіду. Цінного, чесного, того, який формує особистість. Я любила. І вчилася любити себе. Я помилялася й робила висновки. Це не завжди було легко, але завжди — по-справжньому».

Олена зізналася, що колись побоювалася осуду оточуючих і подолала це в собі.

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«Ніщо зовнішнє не визначає нашого внутрішнього, — написала танцівниця. — Те, хто ми і які ми, визначаємо тільки ми самі… І це потребує довгого шляху роботи над собою, помилок та досвіду, от якраз, як розлучення, в тому числі.

То ж я би хотіла нагадати кожній, хто проживає такий досвід, що розлучення — це не поразка. Це крок. Це вибір бути чесною з собою, свого майбутнього. Іноді двоє просто не підходять одне одному через різні виховання, цінності, різне бачення, різний етап в житті.

Але завжди варто пам’ятати, що те, ким ми є, — це те, що ми самі створюємо всередині".

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Відверті слова Шоптенко відгукнулися у її підписників, які подякували за мотивацію.

«Ви така мудра, справжня і красива!!!» — написали у коментарях.

«Відгукнулося у саме серце», — зізналися у мережі.

«Сильні слова, дякую, що поділились», — відповіли на відвертість Олени.

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Нагадаємо, на початку року популярна акторка несподівано розлучилася з чоловіком — актором та воїном.

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