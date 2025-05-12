Уявити не можу: Ілона Гвоздєва подала на розлучення

Популярна танцівниця, переможниця проєкту «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова, яка вразила зізнанням, розлучається з чоловіком Іваном Хомячуком після пʼятнадцяти років подружнього життя. Відповідна справа офіційно зареєстрована у березні 2025 року, а її розгляд планується на липень.

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Відомо, що Ілона та Іван були разом пʼятнадцять років. У них є двоє спільних дітей — донька Валерія та син Домінік. У 2022 році пара повінчалася. Чутки про негаразди в їх стосунках ходять ще з минулого року. Восени 2024-го на своїй сторінці у соціальній мережі Ілона зізналася, що за характерами вони з Іваном протилежності.

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«Інколи я навіть уявити не можу, як саме ми зійшлися та прожили 15 років, бо часом ми геть різні люди, з різними поглядами, оточенням та енергетикою, але з іншого боку, напевно це і є міцним кільцем, і саме тому кожен раз ми відкриваємо один в одному щось нове!» — поділилася думками Ілона та зізналася чоловіку у коханні.

Поки пара не коментує зміни у житті.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про розлучення відомих акторів — Наталки Денисенко та Андрія Федінчика.

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