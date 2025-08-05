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Зневіра і розчарування: популярна танцівниця вразила зізнанням
Популярна танцівниця, постійна учасниця проєкту «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова, яка назвала свою слабкість, вразила зверненням до мережі.
У свій 37-й день народження Ілова вирішила поділитися почуттями, які захоплювали її останні роки. На сторінці у соціальній мережі Гвоздьова виклала допис та світлини з вулиць Києва та впізнаваних популярних місць столиці.
Нагадаємо, на початку 2025 року зʼявилася інформація що брак Ілони зазнав краху. Але танцівниця спростовує ці чутки і каже, що зараз у її стосунках з чоловіком все гаразд.
«З початком війни я пройшла крізь важкі роки трансформації, через тишу болю, втрати й гучність сумнівів, через зневіру і розчарування в людях, через випробування власними недоліками і постійною самокритикою що я „недостатньо…“, — зізналася Ілона. — Кожна травма — не слабкість, а свідчення мого шляху. Я падала і вчилась знову підійматися, дихати, жити не на виживання, а на зростання».
Гвоздьова пише, що у будь-якій ситуації її рятували танці, бо це — її точка опори і сила рухатися далі.
«Я — левиця, — додала танцівниця. — Але вже не та, що кидається відстоювати правду понад усе і попри все, а та, що знає свою силу і мовчки вибирає світло, щирість і часом самотність, якщо потрібно».
Ілона назвала себе «жінкою, що дозріла», бо вона знає чого хоче.
Фоловери привітали Гвоздьову з днем народження, побажавши їй і далі «запалювати».
— З днем народження, зірочко! — написала акторка Анастасія Цимбалару. — Танцюй, запалюй, надихай!
— Нехай новий рік принесе добро! — побажали у мережі. — Світла і щасливих моментів!
Раніше інша популярна танцівниця вперше розповіла про друге розлучення.
Фото із соцмережі158
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