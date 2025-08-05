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Зневіра і розчарування: популярна танцівниця вразила зізнанням

20:01 5 серпня 2025
Ілоні Гвоздьовій виповнилося 37 років. Фото із соцмережі

Популярна танцівниця, постійна учасниця проєкту «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова, яка назвала свою слабкість, вразила зверненням до мережі.

У свій 37-й день народження Ілова вирішила поділитися почуттями, які захоплювали її останні роки. На сторінці у соціальній мережі Гвоздьова виклала допис та світлини з вулиць Києва та впізнаваних популярних місць столиці.

Фото з соцмережі

Нагадаємо, на початку 2025 року зʼявилася інформація що брак Ілони зазнав краху. Але танцівниця спростовує ці чутки і каже, що зараз у її стосунках з чоловіком все гаразд.

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«З початком війни я пройшла крізь важкі роки трансформації, через тишу болю, втрати й гучність сумнівів, через зневіру і розчарування в людях, через випробування власними недоліками і постійною самокритикою що я „недостатньо…“, — зізналася Ілона. — Кожна травма — не слабкість, а свідчення мого шляху. Я падала і вчилась знову підійматися, дихати, жити не на виживання, а на зростання».

Гвоздьова пише, що у будь-якій ситуації її рятували танці, бо це — її точка опори і сила рухатися далі.

«Я — левиця, — додала танцівниця. — Але вже не та, що кидається відстоювати правду понад усе і попри все, а та, що знає свою силу і мовчки вибирає світло, щирість і часом самотність, якщо потрібно».

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Ілона назвала себе «жінкою, що дозріла», бо вона знає чого хоче.

Фоловери привітали Гвоздьову з днем народження, побажавши їй і далі «запалювати».

— З днем народження, зірочко! — написала акторка Анастасія Цимбалару. — Танцюй, запалюй, надихай!

Фото - скріншот

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— Нехай новий рік принесе добро! — побажали у мережі. — Світла і щасливих моментів!

Раніше інша популярна танцівниця вперше розповіла про друге розлучення.

Фото із соцмережі

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