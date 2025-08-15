41.07 / 41.60 48.02 / 48.65
Світ

Програма U4U добігає кінця: що буде з українськими біженцями в США після 15 серпня

17:39 15 серпня 2025
120 тисяч українських біженців у США можуть втратити захист

Близько 120 тисяч українських біженців у США почнуть втрачати правовий захист вже 15 серпня, якщо адміністрація президента Дональда Трампа не вживе выдповыдних заходів. Їх можуть заарештувати та депортувати. Про це пише The Wall Street Journal.

В рамках програми «Єдність за Україну» (U4U) загалом приблизно чверть мільйона українців прибули до США. Ті, хто приїхав до 16 серпня 2023 року, все ще перебувають під окремим захистом, який називається тимчасовим статусом.

Але приблизно 120 000 осіб, які прибули в цей день або пізніше, перебуватимуть у країні нелегально з моменту закінчення терміну дії їхнього гуманітарного умовного звільнення.

Зазначимо, що адміністрація попереднього президента Джозефа Байдена створила програму «Єдність за Україну» як швидкий спосіб дозволити українцям переїхати, оскільки традиційна система США для біженців може займати роки для обробки заяв.

Компромісом було те, що кожен, хто користувався програмою, отримував тимчасовий статус, який робив їх вразливими після закінчення терміну його дії.

Як писали «ФАКТИ», Німеччина шукає варіанти, як заощадити на виплатах українцям.

78

