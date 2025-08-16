Чи вдасться українцям заробити на депозитах до кінця року: банкір розповів, що чекає на банківські вклади

Літо залишалося зручним часом для вкладів у банки вільних коштів, але, ймовірно, вже восени ситуація може змінитися. Причина цього — можливе зниження облікової ставки до 14−14,5% річних.

Про це «ФАКТАМ» розповів Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління «ГЛОБУС БАНКУ». За його словами, це може стати наслідком очікуваного зниження інфляції.

Так, посилаючись на прогнози НБУ, експерт зазначив, що до кінця року інфляція у річному обчисленні може знизитися до 9−9,7%, а у щомісячному вимірі вона не перевищуватиме 0,5−0,7%. І першим показником позитивних економічних зрушень та зменшенням інфляційного тиску стане монетарна стратегія Національного банку України. Він припустив, що протягом осені регулятор може знизити облікову ставку на 1−1,5% до 14−14,5%.

За словами банкіра, з'явиться можливість дещо покращити умови щодо низки кредитних програм. Зокрема, найбільша увага буде приділена кредитним програмам малого та середнього бізнесу, автокредитам та іпотеці, а також розвиватиметься консорціумне кредитування великих корпоративних клієнтів. Це, зокрема, видача кредиту одному клієнту кількома банками.

«Облікова ставка — це і гарантія міцності гривні і ринкова вартість залучення коштів. Її зниження може стати важливим системним сигналом до поліпшення умов по цілому ряду кредитних програм: від іпотеки, автокредитів до спеціальних програм для малого та середнього бізнесу. У разі суттєвого зниження облікової ставки — до 14% — будуть створені сприятливі умови для зростання обсягів кредитування в середньому на 3−5%», — прогнозує Сергій Мамедов.

Щодо ситуації в сегменті гривневих депозитів, то експерт вважає, що прибутковість вкладів також зазнає змін, а середні ставки, залежно від терміну вкладу, можуть знизитися до 12−13% річних.

Водночас з урахуванням зниження інфляція у річному обчисленні до 9−9,7% можна буде трохи заробити на депозитах. Так, на думку банкіра, восени, як і протягом квітня-серпня, найбільш популярними будуть депозитні вклади терміном 6−9 місяців, а також на 1 рік. Саме за такими депозитами банки запропонують найвищі ставки — близько 13% річних. А з урахуванням бонусних програм за відкриття вкладу громадяни матимуть змогу отримати дохід до 14% річних.

«Низька інфляція означає потужнішу гривню, а отже прибутковість депозитів також може дещо знизитися. Однак у громадян з'явиться можливість не лише проіндексувати власні вклади на рівень інфляції, а й отримати невеликий пасивний прибуток у розмірі 2−3%», — наводить арифметику для осінніх депозитів Сергій Мамедов.

Як писали «ФАКТИ», восени для українців можуть помітно подешевшати кредити.

