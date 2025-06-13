- 11:24 «путін насміхається з Трампа»: польський міністр не стримав емоцій
- 10:49 Підгортання та захист від шкідників: що у червнів варто зробити з картоплею та цибулею на городі
- 10:23 Нічого не до вподоби: мережа відреагувала на тренди від відомого дизайнера
- 09:59 У Києві перекрили дві дороги та зачинили станцію метро: де діють обмеження
- 09:54 Президент українського футзального клубу загинув на війні
- 09:28 Пенсійна реформа в Україні: як на виплати вплинуть «бали»
- 08:56 Окупанти атакували Запоріжжя «шахедами»: в місті є постраждалі
- 08:18 Близнюки дізнаються багато цікавого, а перед Стрільцями відкриються нові можливості: гороскоп на 14 червня та порада мольфара
- 13.06 22:28 Прикраса з історією: чому тіара знову в тренді
- 13.06 22:01 Секрет теплих зустрічей: приготуйте рідним фантастичне медове печиво до ароматного чаю
- 13.06 21:31 Хоче яхту та гарячих хлопців: Дженніфер Лопес надихається Леонардо Ді Капріо
- 13.06 21:00 Як побороти гниль на вишні: прості та доступні способи, що творять дива
Курс долара стабільний, то може перейти на заощадження в євро? Банкір радить, як вчинити
Курс долара в Україні, як і раніше, залишається стабільним, чому сприяє грамотна політика НБУ. Найближчим часом експерти не очікують особливих стрибків на валютному ринку, але й не радять міняти звичні заощадження в американській валюті на євро.
Таку думку висловив «ФАКТАМ» Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності банку «Глобус». Він радить українцям не поспішати з відмовою від заощаджень у звичному доларі.
Так, за словами банкіра, з початку травня валютна кон'юнктура майже не змінюється: долар у межах 41,4−41,6 грн, євро коливається від 46,5 до 47,5 грн. За дуже малої різниці між попитом і пропозицією на долар Нацбанк витрачає на інтервенції до 600−800 мільйонів доларів на тиждень, і цього вистачає для стабільності гривні. Отже, курсу долара не загрожує новий курсовий стрибок.
Натомість курс євро, на відміну від долара, залежить від світових котирувань пари eur/usd. Переговори про мита між Вашингтоном і Брюсселем зависли в повітрі, тому навряд чи побачимо різкий розворот.
- Моє передбачення: наступного тижня співвідношення між цими валютами збережеться: 1 євро = 1,12−1,15 долара, — каже банкір. — Часто запитують: «Можливо, варто перевести заощадження з доларів у євро?» Чесно — різкі «рухи» здебільшого з'їдають гроші, тому що курс купівлі завжди нижчий за курс продажу. Плюс — попри митні баталії та «нерви» інвесторів через невизначеність, долар залишається ядром світових резервів: близько 80% капіталу досі зосереджено саме в американській валюті. Якщо США та ЄС все ж знайдуть спільну мову, курс легко може повернутися до 1,05−1,10 долара за євро, — радить банкір не поспішати з переходом зберігання заощаджень у євровалюті.
Як підкреслює Тарас Лєсовий, кожен сам вирішує, яку валюту тримати під подушкою. Але на тлі повільного, але стійкого зміцнення гривні, не оминув би увагою і нацвалюту — гривневі депозити або ОВДП зараз виглядають доволі привабливо. А ось долар до 22 червня навряд чи перевищить показник у 41,9 грн.
Загалом експерти прогнозують у 2025-му році поступове падіння курсу долара до 43 гривень.181
Читайте нас у Facebook
«Хіба може бути щасливою дівчина, яка виходить заміж за інваліда?»: герой «ФАКТІВ» Володимир Малуха зі складною формою ДЦП одружився
Близнюки дізнаються багато цікавого, а перед Стрільцями відкриються нові можливості: гороскоп на 14 червня та порада мольфара