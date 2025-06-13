Курс долара стабільний, то може перейти на заощадження в євро? Банкір радить, як вчинити

Курс долара в Україні, як і раніше, залишається стабільним, чому сприяє грамотна політика НБУ. Найближчим часом експерти не очікують особливих стрибків на валютному ринку, але й не радять міняти звичні заощадження в американській валюті на євро.

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Таку думку висловив «ФАКТАМ» Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності банку «Глобус». Він радить українцям не поспішати з відмовою від заощаджень у звичному доларі.

Так, за словами банкіра, з початку травня валютна кон'юнктура майже не змінюється: долар у межах 41,4−41,6 грн, євро коливається від 46,5 до 47,5 грн. За дуже малої різниці між попитом і пропозицією на долар Нацбанк витрачає на інтервенції до 600−800 мільйонів доларів на тиждень, і цього вистачає для стабільності гривні. Отже, курсу долара не загрожує новий курсовий стрибок.

Натомість курс євро, на відміну від долара, залежить від світових котирувань пари eur/usd. Переговори про мита між Вашингтоном і Брюсселем зависли в повітрі, тому навряд чи побачимо різкий розворот.

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- Моє передбачення: наступного тижня співвідношення між цими валютами збережеться: 1 євро = 1,12−1,15 долара, — каже банкір. — Часто запитують: «Можливо, варто перевести заощадження з доларів у євро?» Чесно — різкі «рухи» здебільшого з'їдають гроші, тому що курс купівлі завжди нижчий за курс продажу. Плюс — попри митні баталії та «нерви» інвесторів через невизначеність, долар залишається ядром світових резервів: близько 80% капіталу досі зосереджено саме в американській валюті. Якщо США та ЄС все ж знайдуть спільну мову, курс легко може повернутися до 1,05−1,10 долара за євро, — радить банкір не поспішати з переходом зберігання заощаджень у євровалюті.

Як підкреслює Тарас Лєсовий, кожен сам вирішує, яку валюту тримати під подушкою. Але на тлі повільного, але стійкого зміцнення гривні, не оминув би увагою і нацвалюту — гривневі депозити або ОВДП зараз виглядають доволі привабливо. А ось долар до 22 червня навряд чи перевищить показник у 41,9 грн.

Загалом експерти прогнозують у 2025-му році поступове падіння курсу долара до 43 гривень.

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