- 18:32 Кидається захищати Меган, бо «люди так погано до неї ставляться»: експерти розкритикували Гаррі
- 18:11 Коли час збирати врожай: чотири ознаки того, що гарбуз дозрів
- 17:51 «Червона доріжка для ізгоя»: що пишуть ЗМІ про зустріч на Алясці
- 17:21 За що це: Анна Трінчер зворушила мережу зізнанням
- 17:17 «Зустріч на Алясці не просто підвела світ до небезпечної межі, вона її перетнула», — Олександр Коваленко
- 16:53 Кроликам важливо бути активними, а Драконам — стриманими: східний гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня
- 16:51 «Дуже приємно бачити вас здоровим і живим»: в Європі відреагували на висловлювання путіна
- 16:32 Чи перевищить долар позначку в 42 грн, а євро — 49 грн: яким буде курс валют до Дня Незалежності
- 16:06 Поліська юшка з грибами та оселедцем: обов'язково подавати холодною
- 15:51 «Для українців — нічого»: в Німеччині розкритикували зустріч путіна і Трампа
- 15:23 Абсолютно не переймаються: близько половини поляків не вірять у війну з росією
- 14:56 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
«Дуже приємно бачити вас здоровим і живим»: в Європі відреагували на висловлювання путіна
Високопосадовці європейського уряду скептично відреагували на коментарі президента росії володимира путіна після саміту на Алясці. Заявляючи, що він зацікавлений у припиненні війни, путін сказав, що для цього необхідно «усунути» першопричини війни і додав, що «ситуація в Україні» пов'язана з «фундаментальними загрозами безпеці росії».
У дописі на X міністр оборони Литви Довілє Шакалієне звинуватила путіна у «ще більшому газлайтингу та завуальованих погрозах», маючи на увазі, що російський диктатор попереджає Україну та Європу не саботувати, на думку путіна, «прогрес», досягнутий на його зустрічі з Дональдом Трампом.
«Воєнний злочинець, який має звичку отруювати своїх критиків радіоактивними речовинами, звертається до президента США зі словами: «Дуже приємно бачити вас здоровим і живим», — написала урядовець Литви.
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що вітає зусилля президента США Дональда Трампа, але сумнівається в зацікавленості путіна в угоді.
«Я вітаю те, що президент Трамп намагається зупинити війну, що він постійно про це говорить із європейськими чиновниками і що він інформуватиме нас у Європі про результати зустрічі на Алясці. Включно з президентом Зеленським. Такі ж пропагандистські чутки про „коріння конфлікту“ почули від путіна, як повідомляє його держтелебачення. Проблема у російському імперіалізмі, а не українському бажанні жити вільно. І не забуваймо, що в цих словах приховані і спроби путіна повернути архітектуру безпеки в 1997 рік. Поки що Чехія ще не входила до НАТО. У наших екзистенційних інтересах запобігати таким сценаріям. Якби путін серйозно ставився до мирних переговорів, він сьогодні весь день не нападав би на Україну», — заявив міністр Ліпавський.
Як писали «ФАКТИ», президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським лідером володимиром путіним на Алясці заявив, що тепер від президента Володимира Зеленського залежить угода про припинення вогню в Україні.148
Читайте нас у Facebook