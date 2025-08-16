«Дуже приємно бачити вас здоровим і живим»: в Європі відреагували на висловлювання путіна

Високопосадовці європейського уряду скептично відреагували на коментарі президента росії володимира путіна після саміту на Алясці. Заявляючи, що він зацікавлений у припиненні війни, путін сказав, що для цього необхідно «усунути» першопричини війни і додав, що «ситуація в Україні» пов'язана з «фундаментальними загрозами безпеці росії».

У дописі на X міністр оборони Литви Довілє Шакалієне звинуватила путіна у «ще більшому газлайтингу та завуальованих погрозах», маючи на увазі, що російський диктатор попереджає Україну та Європу не саботувати, на думку путіна, «прогрес», досягнутий на його зустрічі з Дональдом Трампом.

«Воєнний злочинець, який має звичку отруювати своїх критиків радіоактивними речовинами, звертається до президента США зі словами: «Дуже приємно бачити вас здоровим і живим», — написала урядовець Литви.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що вітає зусилля президента США Дональда Трампа, але сумнівається в зацікавленості путіна в угоді.

«Я вітаю те, що президент Трамп намагається зупинити війну, що він постійно про це говорить із європейськими чиновниками і що він інформуватиме нас у Європі про результати зустрічі на Алясці. Включно з президентом Зеленським. Такі ж пропагандистські чутки про „коріння конфлікту“ почули від путіна, як повідомляє його держтелебачення. Проблема у російському імперіалізмі, а не українському бажанні жити вільно. І не забуваймо, що в цих словах приховані і спроби путіна повернути архітектуру безпеки в 1997 рік. Поки що Чехія ще не входила до НАТО. У наших екзистенційних інтересах запобігати таким сценаріям. Якби путін серйозно ставився до мирних переговорів, він сьогодні весь день не нападав би на Україну», — заявив міністр Ліпавський.

Як писали «ФАКТИ», президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським лідером володимиром путіним на Алясці заявив, що тепер від президента Володимира Зеленського залежить угода про припинення вогню в Україні.

