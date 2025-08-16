- 18:32 Кидається захищати Меган, бо «люди так погано до неї ставляться»: експерти розкритикували Гаррі
Поліська юшка з грибами та оселедцем: обов'язково подавати холодною
Юшка — це перша страва, рідкий суп, який може бути м'ясним, рибним, грибним, овочевим, або заправленим крупою чи картоплею. У деяких регіонах юшкою називають також рибний суп, особливо наваристий, приготований з різних видів риби.
Смачну юшку можна приготувати з будь-якої риби, навіть з оселедця. Фуд-блогерка Тетяна Шліхтенко запропонувала приготувати традиційну українську поліську юшку, яка й готується з оселедцем.
А подавати її потрібно після того, як вона настоїться у холодильнику.
Для приготування страви знадобляться:
Білі сушені гриби — 0.5л
Оселедець солоний -1шт
Цибуля — 1велика
Лавровий лист- 3листочка
Суміш перців — 0.5ч.л.
Сіль — за смаком
Часник — 3−5зубків
Вода — 3л
Приготування:
Замочити білі гриби окропом на годину.
Злити воду, гриби проварити в 3л води пів години.
Обсмажити нарізану кубиками цибулю й проварити з грибами ще 15 хвилин.
Додати порційно нарізаний оселедець (ікру та молока не варити) та дати прокипіти разом ще 20 хвилин.
Настояти юшку 10−12 годин у холодильнику.
Подавати поліську юшку холодною з часником.
