Поліська юшка з грибами та оселедцем: обов'язково подавати холодною

Юшка — це перша страва, рідкий суп, який може бути м'ясним, рибним, грибним, овочевим, або заправленим крупою чи картоплею. У деяких регіонах юшкою називають також рибний суп, особливо наваристий, приготований з різних видів риби.

ВІДЕО ДНЯ

Смачну юшку можна приготувати з будь-якої риби, навіть з оселедця. Фуд-блогерка Тетяна Шліхтенко запропонувала приготувати традиційну українську поліську юшку, яка й готується з оселедцем.

А подавати її потрібно після того, як вона настоїться у холодильнику.

Для приготування страви знадобляться:

Білі сушені гриби — 0.5л

Оселедець солоний -1шт

Цибуля — 1велика

Лавровий лист- 3листочка

Суміш перців — 0.5ч.л.

Сіль — за смаком

Часник — 3−5зубків

Вода — 3л

РЕКЛАМА

Приготування:

Замочити білі гриби окропом на годину.

Злити воду, гриби проварити в 3л води пів години.

РЕКЛАМА

Обсмажити нарізану кубиками цибулю й проварити з грибами ще 15 хвилин.

Додати порційно нарізаний оселедець (ікру та молока не варити) та дати прокипіти разом ще 20 хвилин.

Настояти юшку 10−12 годин у холодильнику.

Подавати поліську юшку холодною з часником.

РЕКЛАМА

Раніше ми публікували рецепт смачного сніданку від Пави, після якого можна забути про бутерброди.

39

Читайте нас у Facebook