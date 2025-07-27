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Сливи на зиму в пряному маринаді: рецепт, який закохує з першої ложки
Мариновані сливи на зиму — справжній гастрономічний скарб для поціновувачів незвичних смаків. Ці сливи водночас пряні, солодко-кислі, з ароматом кориці, цитрусових і спецій. Це той рецепт, який захочеться повторювати щороку, ділиться фудблогерка Оксана Жидкова-Поронник.
Інгредієнти:
- Сливи — 2,5 кг
- Цукор — 750 г
- Вода — 300 мл
- Гвоздика — 1 ст. л.
- Запашний перець (горошком) — 1 ч. л.
- Кориця — 1 ст. л.
- Лавровий лист — 6 шт. (по 1 в баночку)
- Цедра лимона — 1 ст. л.
- Цедра апельсина — 1 ст. л.
- Оцтова есенція 70% - 1 ст. л.
- Коньяк або бренді «3−5 зірок» — 8 ст. л. (за бажанням)
Приготування:
Готуємо маринад. У каструлю всипаємо цукор, гвоздику, запашний перець, лавровий лист, корицю, цедру апельсина та лимона. Додаємо воду, перемішуємо й доводимо до кипіння на середньому вогні. Поки закипає маринад, проколіть кожну сливу з двох боків виделкою. Це потрібно, щоб фрукти добре просочилися ароматами.
Коли маринад закипів, додаємо: оцтову есенцію, коньяк (або інший міцний напій).
Варимо ще 5 хвилин, потім заливаємо сливи гарячим маринадом. Залишаємо на 1 годину настоюватися. Через годину зливаємо маринад назад у каструлю. Доводимо знову до кипіння. Заливаємо сливи повторно. Знову залишаємо на 1 годину.
Тим часом простерилізуйте банки й кришки. У кожну баночку покладіть: 1 лавровий лист, кілька гвоздик, запашний перець (з маринаду).
Заповніть банки сливами. Залийте киплячим маринадом. Закатайте банки, переверніть догори дном, укутайте рушником до повного охолодження.
Раніше «тіткиним рецептом» маринованих огірків з гірчицею на зиму поділилася фудблогерка Тетяна Юшина.124
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