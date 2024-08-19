Мариновані кизил та сливи: вишукана закуска від відомої грузинської фудблогерші здивує ваших гостей

Фудблогерка Тінатін Ломінадзе, яка раніше розповідала, як приготувати шкмерулі з курятини, запропонувала фолловерам рецепт маринованих кизилу та слив, назвавши їх вишуканою закускою, яка здивує гостей.

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«Кизил і сливи повинні бути не перестиглими, щільними та соковитими. Їх потрібно ретельно промити і перебрати, підготувати стерилізовані банки та кришки. Сливи необхідно наколоти виделкою або шпажкою, щоб не потріскалися. Заповнити банки потрібно якомога щільніше», — пише вона на своїй сторінці у соціальних мережах.

Інгредієнти (на 4 банки по 500 мл): Сливи;

Кизил. Для маринаду (на 1 літр) Цукор — 2 ст.л.;

Сіль — 1 ст.л.;

Оцет 9% - 2 ст.л.;

Суцвіття кропу — 1 шт.;

Лавровий лист — 2 шт.;

Запашний перець — 6 шт.;

Гвоздика — 2−3 шт.;

Коріандр (за бажанням) не мелений — 1 ч.л.;

Гострий перець — за бажанням. Приготування: РЕКЛАМА Маринад варити 5 хв.

Залити повні банки, розподілити спеції, закрити кришками.

Банки перевернути кришками донизу і не чіпати до остигання, а потім прибрати на зберігання.

«Ця смачна закуска, до того ж, на основі маринаду ви можете потім приготувати смачний соус до м'яса. Маринад зливають у ємність, уварюють на половину, остуджують, додають 0,5 — 1 ч.л. кукурудзяного крохмалю, доварюють і у вас буде супер соус», — додала авторка рецепту.

Раніше кулінар Елла Іванова ділилася рецептом маринованої редиски, а також розповідала, як у домашніх умовах можна замаринувати моцарелу.

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Фото — скріншот

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