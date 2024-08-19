Мариновані кизил та сливи: вишукана закуска від відомої грузинської фудблогерші здивує ваших гостей
Фудблогерка Тінатін Ломінадзе, яка раніше розповідала, як приготувати шкмерулі з курятини, запропонувала фолловерам рецепт маринованих кизилу та слив, назвавши їх вишуканою закускою, яка здивує гостей.
«Кизил і сливи повинні бути не перестиглими, щільними та соковитими. Їх потрібно ретельно промити і перебрати, підготувати стерилізовані банки та кришки. Сливи необхідно наколоти виделкою або шпажкою, щоб не потріскалися. Заповнити банки потрібно якомога щільніше», — пише вона на своїй сторінці у соціальних мережах.
Інгредієнти (на 4 банки по 500 мл):
- Сливи;
- Кизил.
Для маринаду (на 1 літр)
- Цукор — 2 ст.л.;
- Сіль — 1 ст.л.;
- Оцет 9% - 2 ст.л.;
- Суцвіття кропу — 1 шт.;
- Лавровий лист — 2 шт.;
- Запашний перець — 6 шт.;
- Гвоздика — 2−3 шт.;
- Коріандр (за бажанням) не мелений — 1 ч.л.;
- Гострий перець — за бажанням.
Приготування:
- Маринад варити 5 хв.
- Залити повні банки, розподілити спеції, закрити кришками.
- Банки перевернути кришками донизу і не чіпати до остигання, а потім прибрати на зберігання.
«Ця смачна закуска, до того ж, на основі маринаду ви можете потім приготувати смачний соус до м'яса. Маринад зливають у ємність, уварюють на половину, остуджують, додають 0,5 — 1 ч.л. кукурудзяного крохмалю, доварюють і у вас буде супер соус», — додала авторка рецепту.
Раніше кулінар Елла Іванова ділилася рецептом маринованої редиски, а також розповідала, як у домашніх умовах можна замаринувати моцарелу.
Фото — скріншот106
Читайте нас у Facebook