Карма чи свідома провокація? У росії дрон поцілив у житловий будинок, експерт пояснив, чому так сталося

Російські окупанти продовжують атакувати українські міста дронами, але стається, що під їхній удар потрапляють міста в росії. При цьому буває, що російські дрони атакують житлові будинки у своїх містах.

Про це повідомляє військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його словами, 14 серпня російський дрон-приманка «Пародія» врізався у житловий будинок.

Експерт зазначає, що після атаки житлового будинку якимсь дроном, російська сторона відразу звинуватила в цьому ударі Україну, мовляв, Київ займається терором цивільного населення. На перших фото з місця прильоту за масштабами пошкодження було видно, що використовувався явно малопотужний засіб ураження, що могло говорити про застосування fpv-дрону. Однак від кордону України з росією до Бєлгорода близько 35 кілометрів, що вказувало на те, що український fpv-дрон точно не міг долетіти до російського обласного центру, адже дальність роботи подібних засобів становить 10−15 км.

Однак пізніше з'явилося відео з камер спостереження, яке чудово закарбувало засіб ураження, і ним виявився російський дрон-приманка «Пародія». І це зрозуміло. Так, за словами Олександра Коваленка, «Пародія» не має бойової частини, але з недавнього часу окупанти стали встановлювати БЧ на дрони-приманки «Гербера» і використовувати їх як ударні. Щоправда, структура дронів не дозволяє на них розміщувати потужні БЧ, однак вони несуть безпосередню загрозу для цивільних об'єктів.

Скріншот відео з камер спостереження

«Очевидно, що це було одне із застосувань „Пародії“ з бойовою частиною. Чому вона пролетіла по Бєлгороду, а не по Харкову, який РОВ регулярно тероризують „Молніями-2“, „Чєрніками“, „Прівєт-82“ та іншими засобами терору? Причин може бути дві. Перша — „Пародія“ потрапила під дію російського РЕБ у районі Бєлгорода і спікувала на житлову забудову. Друга — свідома провокація РОВ з метою звинуватити Україну в терорі цивільного населення напередодні старту переговорів Дональда Трампа та путіна на Алясці. У цій версії складно засумніватися з огляду на те, наскільки часто РОВ застосовують саме такі методи ведення переговорів», — наголошує Олександр Коваленко.

