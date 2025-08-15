Більше ніж 90 шахедів і ракети: нічна атака накрила Харківщину і Чернігівщину, в Сумах палає АЗС

Ранком 15 серпня під ворожим ударам з повітря знов перебувала Сумщина — російський дрон атакував автозаправну станцію на околиці Сумської громади

«Близько 5:40 російський БпЛА вдарив по цивільній автівці на території АЗС. Здійнялася пожежа. Пошкоджено приміщення та легковий автомобіль. Водій отримав опіки, йому надають медичну допомогу. На щастя, працівники АЗС не постраждали», — повідомив керівник ОВА Олег Григоров.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі ворог застосував дві балістичні ракети Іскандер-М із Воронезької та Брянської областепй рф, а також 97 дронів-камікадзе різного типу: як Shahed, так і безпілотники-імітатори.

Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, ракетами — Харківщину та Чернігівщину.

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях», — зазначили в командуванні ПС ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що мешканці російської Сизрані ранком 15 серпня скаржилися на невідомі дрони, які атакували місцевий НПЗ. А Генштаб ЗСУ підтверджував удар по російському порту в Астраханській області та судну з комплектуючими до дронів-камікадзе, що поставляються в рф з Ірану.

Фото зі сторінки Олега Григорова

