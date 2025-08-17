- 08:45 В Україні змінили правила торгівлі вживаними автомобілями: що саме змінилося
На Раків чекає фінансовий успіх, а Дівам корисно сходити у лазню: гороскоп на 17−18 серпня
Зірки радять у неділю та понеділок, 17 та 18 серпня, не братися за реалізацію нових проєктів, а довести до ладу розпочаті раніше справи. Енергія планет якраз сприятиме вирішенню питань, які накопичилися за довгий час. Чого конкретно чекати кожному представнику зодіакальної родини, йдеться у гороскопі для ТСН.
Овен
Овнам не бажано втручатися в чужі справи. Навіть якщо ваша допомога може принесе користь, краще спочатку запитати, в іншому разі вам цього не пробачать.
Телець
Вийти з життєвої — або професійної — ситуації, що склалася, легко і без втрат допоможуть критичний погляд на вчинки, здійснені останнім часом, і відповідна робота над помилками.
Близнюки
Близнюкам необхідно проявити активність і енергійність. Важливо зайняти себе господарськими та професійними справами. Це буде початком чогось нового.
Рак
У Раків настає сприятливий час для будь-яких фінансових операцій, включно з купівлею та продажем нерухомого майна. Всі угоди виявляться максимально вдалими.
Лев
Левам бажано відмовитися від будь-яких зустрічей. Ділові переговори варто скасувати, адже знайти спільну мову зі співрозмовником не вдасться.
Діва
Бажано подбати про моральне і фізичне очищення, для якого ідеально підходять ці дні: почитати хорошу літературу і послухати класичну музику, сходити до лазні або сауни.
Терези
Терезам варто зайнятися побутовими питаннями. Це добре позначиться на стосунках з родиною.
Скорпіон
Скорпіонам потрібно виявити дипломатію й не давати поради іншим людям, особливо якщо вони їх не просять. Це може погано вплинути на ваші з ними стосунки.
Стрілець
Стрільцям варто займатися справами, які тривалий час відкладали на потім. Цими днями їх вдасться завершити легко, швидко і, що особливо важливо, якісно.
Козоріг
Козорогам ліпше відмовитися від контролю над усім, припинити особливу активність, перепочити й делегувати частину питань оточенню.
Водолій
Водоліям у неділю потрібно добре відпочити, щоб понеділок був продуктивним та вдалим. Втома, яка може здолати вас у понеділок, не привід для того, щоб розслабитися.
Риби
Рибам варто вибірково спілкуватися з людьми. Тих, хто викликаєу негативні емоції, краще оминати, щоб не псувати собі настрій у неділю, а також продуктивність праці у понеділок.
