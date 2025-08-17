41.04 / 41.59 47.97 / 48.64
Ділліан Уайт — Мозес Ітаума: відео дуже яскравого нокауту у першому раунді бою суперважковаговиків

9:47 17 серпня 2025
Ділліан Уайт&nbsp;— Мозес Ітаума

У ніч на неділю, 17 серпня, на арені ANB в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся бій між висхідною зіркою світового боксу, 20-річним чемпіоном WBO Inter-Continental і WBA International у суперважкій вазі 20-річним британцем Мозесом Ітаумою (13 перемог, 11 з них — нокаутом), котрий у дюбютному поєдинку в професіоналах вклав опонента за 14 секунд, і його співвітчизником, колишнім володарем тимчасового титулу WBC 37-річним Ділліаном Уайтом (31 перемога, 21 з них — нокаутом, 4 поразки).

Молодому обдаруванню Ітаумі, у якого батько — нігерієць, а мати — словачка, знадобилося менше двох хвилин, щоб відправити зіркового ветерана на підлогу рингу. Вже в першому раунді Мозес вразив Ділліана, загнав до канатів і вирубав правим хуком. Шансів продовжити бій рефері в Уайта не побачив. Нокаутисько!

Ітаума, який здолав 10 зі своїх 12 суперників за два раунди або менше, включаючи вісім попередніх, блискуче пройшов випробування Уайтом, якого раніше перемагали лише Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Олександр Повєткін.

До речі, Мозес Ітаума не став на радощах кидати виклик абсолютному чемпіону світу в суперважкій вазі Олександру Усику, хоча вже готовий битися з «акулами» суперважкого дивізіону.

«Не хотів, щоб бій закінчувався у стартовому раунді… Хотів просто потішити всіх вас, чуваки, класним перформансом, — заявив Мозес Ітаума після перемоги в Ері-Ріяді. — Хто наступний? Не хочу кидати виклик Усику. Тому що не вважаю, що заслужив на це право. Але я хотів би побитися з бійцями, які заслужили право битися з Олександром. Ось із ними ось реально хочу. Отже, цілком можливо, наступним буде Джозеф Паркер чи Агіт Кабайєл. Можливо, хтось із них…»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий суперважковаговик Деонтей Уайлдер побив співвітчизника в бою в США.

Фото X DAZN Boxing

