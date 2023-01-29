Мітить на вічний рекорд Тайсона: британський талант «убив» суперника за 14 секунд бою (відео)

Яскравою перемогою дебютував на професіональному рингу 18-річний британський суперталант Мозес Ітаума. В андеркарді бою Бетербієв — Ярд на Arena Wembley у Лондоні шульга з Чатема відправив чеха Марчела Борде у глибокий нокаут лише за 14 секунд. Ось так дебют у професіоналах — лише два удари та яскрава перемога!

Зазначимо, що наприкінці минулого року, як тільки суперважковаговику Ітаумі, який уже спарингував з Джо Джойсом, Лоуренсом Околі, Даніелем Дюбуа та Ентоні Джошуа, виповнилося 18 років, він підписав контракт з промоутерською компанією Queensberry Promotions Френка Уоррена.

До свого повноліття британський талант встиг стати у аматорах чемпіоном світу та Європи серед молоді, вигравши усі 24 бої. При цьому в останньому поєдинку на аматорському рингу він у листопаді 2022 року переміг українця Олександра Зеленського, який програв таланту у фіналі ЧС-2022.

До речі, нещодавно Мозес Ітаума заявив, що планує побити рекорд легендарного Майка Тайсона та стати наймолодшим чемпіоном світу в історії королівського дивізіону. Залізному Майку це вдалося у віці 20 років, 4 місяці та 22 дні. З такими апетитами, дивись, британець і з Усиком, котрий володіє більшістю титулів у хевівейті, у рингу перетнеться.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Артем Далакян захистив у Лондоні титул чемпіона світу.

Фото Twitter Boxing on BT Sport

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