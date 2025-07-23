Замініть свою звичайну чорну каву на цю корисну: вона підтримує здоров’я кишківника та знижує рівень холестерину

Цей напій має м'який та злегка горіховий смак, він багатий на клітковину та мінерали, позитивно впливає на здоров'я та покращує настрій. Не має кофеїну та ідеально замінює традиційну каву. Ячмінна кава — це супернапій, який варто споживати, пише Beszamel.

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Ячмінна кава за зовнішнім виглядом та способом приготування нагадує традиційну каву. Напій виготовляють зі смаженого ячменю, який набуває глибокого та ніжного смаку з нотками горіхів та підсмаженого хліба. Він нагадує класичну чорну каву, але менш насичений та гіркуватий. Зерна не потребують лущення, тому напій, виготовлений з ячменю, надзвичайно багатий на вітаміни, мінерали та поживні речовини. Цей натуральний напій може похвалитися численними корисними для здоров'я властивостями. Його можна вживати під час дотримання дієти для схуднення.

Без кофеїну: тому ви можете пити його будь-коли, не турбуючись про проблеми зі сном, нервозність чи серцебиття. Безпечний для дітей, вагітних та жінок, що годують груддю.

Багатий на клітковину: ячмінь — це зерно, яке є чудовим джерелом харчових волокон. Він сприяє травленню, регулює рівень цукру в крові, знижує рівень холестерину та забезпечує відчуття ситості.

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Джерело вітамінів та мінералів: ячмінна кава містить вітаміни групи B та мінерали, такі як магній, калій, залізо та фосфор.

Антиоксидантні властивості: ячмінь багатий на антиоксиданти, що допомагають боротися з вільними радикалами, захищаючи організм від пошкоджень та уповільнюючи процес старіння.

Підтримка травлення та здоров'я кишківника: ячмінна кава позитивно впливає на перистальтику, підтримуючи здорову бактеріальну флору та запобігаючи закрепам.

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Зниження рівня холестерину: регулярне вживання ячмінної кави допомагає знизити рівень «поганого» холестерину.

Підтримка нервової системи: завдяки вітамінам групи B ячмінна кава підтримує правильне функціонування нервової системи.

Ячмінна кава чудово смакує з коров'ячим молоком, рослинним молоком, таким як соєве, мигдальне або вівсяне, або з вершками. Молоко можна спінювати. Таку каву можна придбати у великих супермаркетах. Найкраще шукати її в магазинах здорового харчування.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, які спеції слід додавати у каву, щоб зробити її корисною.

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