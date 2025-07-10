Це може бути найрізноманітніша їжа: як приховані калорії заважають схуднути

Чому я не можу схуднути? Багато хто замислювався над цим питанням. Здавалося б, все робимо правильно, але щось все одно не так. Скоріш за все, ви вживаєте приховані калорії, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська:

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«Прихованими називаються ті калорії, які ми не можемо підрахувати або вживаємо, не замислюючись. Найчастішим джерелом їх є фаст-фуд та напівфабрикати, ті продукти, поживну та калорійну цінність яких ми не можемо достеменно перевірити, адже не впевнені, які саме інгредієнти використовують в приготуванні. Також це ті калорії які ми споживаємо, не замислюючись: чипси, горішки, снеки, сухарики».

Лате з вершками за кількістю калорій може порівнятися з ситним прийомом їжі, який міг би бути набагато кориснішим для організму. Винятком є звичайна чорна кава без вершків і цукру. Всі інші кавові напої насичені калоріями.

Соуси до м'яса й заправки до салатів містять багато цукру та жирів. Тому краще приготувати соус в домашніх умовах або використати «полегшені» заправки: йогурт, оливкова олія з лимоном.

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Під'їдання під час приготування їжі. До цього пункту можна віднести найрізноманітнішу їжу — все залежить від того, що ви готуєте. Наприклад, котлета, схоплена під час приготування вечері, додасть мінімум 100 Ккал.

Щоб завжди залишатися у формі та отримувати бажаний результат, необхідно дотримуватися певних правил. Не вживати без потреби їжу: горішки, твердий сир, сухофрукти, фрукти, снеки. Смажені продукти виключити з вашого раціону: картопля фрі, котлети, відбивні тощо. Пиво та міцні алкогольні напої теж не слід пити.

Кавові напої до складу яких входить молоко, вершки, сиропи та топінги, — табу на схудненні.

Білий хліб, крекери, печиво — це високовуглеводні продукти.

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«Їжа, яку ви готуєте самостійно, принесе більше користі й буде набагато смачнішою, і приховані калорії не зашкодять», — додає Катерина.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як посилити спалювання жиру, додавши до ранкової кави секретний інгредієнт.

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