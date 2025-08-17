41.04 / 41.60 47.97 / 48.65
Шоу-бізнес

Де труси? Танцівниця в кліпі Бадоєва до пісні Макса Барських розбурхала мережу

16:12 17 серпня 2025
Макс Барських

Режисер Алан Бадоєв продовжує знімати кліпи для українських виконавців, і завершив днями зйомки четвертого англомовного треку для Макса Барських під назвою Mine, в якому ще й виступив хореографом.

Тільки-но кліп з'явився в ефірі, про нього відразу почали говорити, і розмови не затихають вже другий день поспіль.

Спочатку йшлося про те, як кліп знімався під вогнем ворога, коли члени знімальної групи були змушені бігати з бомбосховища до локації, де відбувалися зйомки.

А потім почали обговорювати іншу «важливу» тема. Ось як пише про неї одна з шанувальниць.

«Головна претензія — де труси? Не знаю, мені подобається», — зазначає вона у соціальній мережі.

До речі, ось і відеоряд до кліпу — Алан Бадоєв опублікував його у себе в Інстаграм.

Не обійшлося, звичайно, і без хейту: незважаючи на те, що більшості українців сподобалася виконавиця головної ролі у кліпі, і в той же час на нею вилилося і немало негативу — в основному від жінок. Крім того. Деяким «моралістам» не сподобалось те, що дівчина дуже пластична і подобається підлітками і дорослим дядям, а це погано, бо «чіпляє інстинкти».
До речі, щодо трусів — вони на танцівниці, як виявилося, були, тільки тілесного кольору. Так що кліп вийшов «глибко моральним» і «пристойним», тому можна дивитися навіть «моралістам».

Нагадаємо, що раніше Макс Барських вразив глідачів сильною чоловічою енергією.

32

