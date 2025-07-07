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Очікувано: Словаччина знову заблокувала 18-й пакет санкцій проти росії
Словацька Республіка на рівні послів країн-членів при Європейському Союзі знову заблокувала прийняття 18-го пакету санкцій проти росії. Це підтвердили TASR у відділі комунікацій Міністерства закордонних та європейських справ.
Словацький уряд на чолі з прем'єр-міністром Робертом Фіцо неодноразово заявляв, що не підтримуватиме підготовлений пакет санкцій, якщо не отримає достатніх гарантій від Європейської Комісії у зв'язку з ініціативою RePowerEU. Цей план передбачає повне припинення постачання російського природного газу до Європейського Союзу з 1 січня 2028 року, що, за словами Фіцо, може мати суттєвий негативний економічний вплив на Словаччину.
За даними Міністерства закордонних справ і торгівлі Словаччини, країна залишається на своїй поточній позиції щодо 18-го пакету санкцій.
«Словацька Республіка готова продовжувати конструктивне спілкування з Європейською Комісією та, спираючись на свою ініціативу, продовжувати пошук можливих рішень у спільному діалозі на благо громадян та бізнесу», — заявило Міністерство закордонних справ країни.
Додамо, що в червні в Євросоюзі заявили про намір запровадити санкції проти рф одночасно зі США, щоб підштовхнути путіна до мирних переговорів. Відомо, що 18-й пакет санкцій ЄС включатиме обмеження для компаній, які пов’язані з двома газопроводами Nord Stream між росією і Німеччиною, і зниження граничного рівня цін на нафту. Угорщина та Словаччина його заблокували.
Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовий до дебатів щодо використання заморожених російських державних активів.65
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