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«Словаччина не має причин страждати через Україну»: Фіцо знову зробив скандальну заяву
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо має намір заблокувати новий пакет санкцій ЄС проти росії. За даними газети Dennik N, він доручив міністру закордонних справ Юраю Бланару не схвалювати цей захід на голосуванні, доки не буде з'ясовано, як у майбутньому можна забезпечити постачання газу до Словаччини. Фіцо вимагає від Брюсселя гарантій щодо достатніх запасів газу та стабільних цін для споживачів.
«Ми хочемо попросити, щоб ми зараз не обговорювали санкції, а спочатку обговорили цю тему. Словаччина хоче мати гарантії того, що в неї буде достатньо газу і що ціни для домогосподарств суттєво не зростуть. Словаччина не має причин страждати через Україну», — додав прем’єр-міністр, який симпатизує політиці кремля.
Зазначимо, що Євросоюз може схвалити 18-й пакет санкцій проти росії вже цього тижня. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що, попри опір Братислави, переговори щодо санкцій почнуться в комітеті постійних представників країн ЄС у Брюсселі. Але Словаччина обіцяла зірвати голосування за нові санкції проти рф.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, за словами канцлера Фрідріха Мерца, Німеччина готова покарати Угорщину та Словаччину, якщо вони продовжуватимуть відхилятися від спільного напрямку ЄС.
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