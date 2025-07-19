Стармер натякнув на переговори зі США про закупівлю зброї для України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер натякнув, що його країна може приєднатися до Німеччини у закупівлі зброї у США для передачі Україні. За його словами, західні союзники прагнуть зміцнити оборону цієї розірваної конфліктом країни у війні проти російських загарбників, пише Bloomberg. Відомо, що переговори щодо до закупівлі зброї між Великобританією, США та іншими європейськими країнами перебувають на початковій стадії.

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«Ми працюємо з союзниками над забезпеченням потенціалу, а також резервом, який стоїть за цим, щоб гарантувати ефективність будь-якого потенціалу в Україні», — сказав Стармер журналістам.

Трамп заявив, що країни-члени НАТО оплатять зброю, яка буде відправлена в Україну. Кожна батарея Patriot коштує понад 1 мільярд доларів, а ракети цієї системи коштують близько 4 мільйонів доларів кожна.

Берлін планує постачати зброю для України, фінансувати придбання двох батарей Patriot для Києва, а також прагне придбати у США ракетну систему середньої дальності Typhon. Інші європейські країни, включаючи Велику Британію, ще не взяли на себе зобов'язання приєднатися до них.

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Нагадаємо, днями Стармер і Мерц підписали новий «Кенсінгтонський договір», який передбачає зобов'язання двох країн надавати один одному допомогу в разі збройного нападу, поставити нову систему ракет дальнього радіусу дії протягом наступного десятиліття та тісно співпрацювати в питаннях ліцензування експорту спільних систем озброєння.

Тим часом Північна Корея вже поставила росії величезну кількість снарядів калібру 152 мм — цифра шокує.

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