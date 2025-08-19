- 13:51 Входимо в довгий етап переговорів без будь-якого перемирʼя: аналітик про наслідки зустрічі Зеленського, Трампа і європейських лідерів у Вашингтоні
Андрій Данилко розкрив шокуючу таємницю свого самотнього життя
Популярний артист Андрій Данилко, який потрапив у мовний скандал, пов’язав свою самотність із «родовим прокляттям», пише Trutyzna.
Так, 51-річний шоумен, більш відомий у образі Вєрки Сердючки, відверто зізнався, що особисте життя у нього не склалося.
Андрій поділився сімейною легендою про свою прабабусю, яка була проти шлюбу дочки з бідняком. Коли ж дочка не послухалася, мати нібито прокляла їхній союз. За словами артиста, через це в родині кілька поколінь мали невдале особисте життя.
Сам шоумен ставиться до цієї історії з гумором, відмовляючись брати на себе відповідальність за минуле.
«Чому я маю відповідати за те, чого не робив?» — каже він.
Попри відсутність сім’ї, артист залишається оптимістом, вважаючи своєю справжньою місією творчість і сцену.
Як писали «ФАКТИ», раніше Данилко поділився історичними кадрами своєї героїні Вєрки Сердючки. На сторінці у соціальній мережі Андрій виклав кадри з закритої премʼєри фільму «Шпигунка», в якому зʼявився в легендарному образі. Підписники подякували Андрію за його роботу та додали, що пишаються таким артистом.204
