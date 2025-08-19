41.07 / 41.59 47.99 / 48.60
Андрій Данилко розкрив шокуючу таємницю свого самотнього життя

13:02 19 серпня 2025
Андрій Данилко розповів, чому його особисте життя не вдалось

Популярний артист Андрій Данилко, який потрапив у мовний скандал, пов’язав свою самотність із «родовим прокляттям», пише Trutyzna.

Так, 51-річний шоумен, більш відомий у образі Вєрки Сердючки, відверто зізнався, що особисте життя у нього не склалося.

Андрій поділився сімейною легендою про свою прабабусю, яка була проти шлюбу дочки з бідняком. Коли ж дочка не послухалася, мати нібито прокляла їхній союз. За словами артиста, через це в родині кілька поколінь мали невдале особисте життя.

Сам шоумен ставиться до цієї історії з гумором, відмовляючись брати на себе відповідальність за минуле.

«Чому я маю відповідати за те, чого не робив?» — каже він.

Попри відсутність сім’ї, артист залишається оптимістом, вважаючи своєю справжньою місією творчість і сцену.

Як писали «ФАКТИ», раніше Данилко поділився історичними кадрами своєї героїні Вєрки Сердючки. На сторінці у соціальній мережі Андрій виклав кадри з закритої премʼєри фільму «Шпигунка», в якому зʼявився в легендарному образі. Підписники подякували Андрію за його роботу та додали, що пишаються таким артистом.

